E' tempo di campionato in casa nerazzurra. Archiviato il pareggio interno con il Bari, maturato ancora una volta con una beffa concretizzatasi nei minuti finali (come la sconfitta contro il Parma), il Pisa ha messo nel mirino la Feralpisalò: sabato 23 settembre alle 14, sul neutro di Piacenza, lo Sporting Club per la prima volta nella sua ultracentenaria storia affronterà il club gardesano. Dopo il successo conquistato nell'esordio in casa della Samp, gli uomini di Aquilani hanno rimediato due sconfitte un pareggio: ecco perché domani il Pisa andrà a caccia della vittoria.

"Più squadra e meno preoccupazioni"

Alberto Aquilani non utilizza mezze misure: "Abbiamo bisogno della vittoria e dobbiamo mettere in campo una prestazione solida, convincente, basata su una crescita globale rispetto alle partite già disputate. Le assenze non devono essere un alibi e neppure una fonte di ansia. Abbiamo perso due calciatori molto importanti come Matteo Tramoni e D'Alessandro, con caratteristiche uniche, ma ho una fiducia enorme in tutto il gruppo e sono sicuro che già da domani riceverò risposte positive".

Il tecnico nerazzurro prosegue nella sua analisi sottolineando che "la squadra sicuramente ha accusato la pressione della mancata vittoria. Lo si è visto soprattutto contro il Bari, quando abbiamo mostrato il 'braccino' nei minuti finali e ci siamo fatti sfuggire un successo che, tutto sommato, sarebbe stato anche meritato. Questo fattore mentale deve essere migliorato e ci stiamo lavorando sodo: diversi errori individuali o di reparto, che hanno portato al pareggio del Bari o ad altri gol incassati, se verranno eliminati ci porteranno a ottenere grosse soddisfazioni".

"Sicuramente dobbiamo trovare più coraggio nelle scelte e nella volontà di aggredire l'area avversaria - continua Aquilani - perché calciando più spesso e presentandoci maggiormente negli ultimi metri di campo, aumentiamo la possibilità di segnare". Poi Aquilani si sofferma sui singoli: "Caracciolo e Torregrossa sono pienamente recuperati dai rispettivi infortuni. Sono pronti per fare parte delle convocazioni e, alla luce dei molti impegni ravvicinati che ci presenta il calendario nei prossimi sette giorni, potremo valutarne l'impiego".

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Daniele Minelli: con il fischietto originario di Varese il Pisa ha centrato 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Pur con una lunga carriera, l'arbitro lombardo non incrocia il Pisa da ben tre anni: l'ultimo precedente infatti è la vittoria sul Pescara (2-1) del 26 giugno 2020. Nel curriculum di Minelli con il Pisa anche la sconfitta, 3-1, in casa del Latina nella finale playoff di ritorno di Serie C nel 2013.

Per la prima volta nella sua storia, il Pisa affronta la Feralpisalò. La formazione verdeblu vanta il peggior attacco (1 solo gol segnato) e la peggior difesa (11 reti concesse) di tutto il campionato.

Le probabili formazioni

FeralpiSalò (4-3-3): Pizzignacco; Letizia, Pilati, Bacchetti, Martella; Zennaro, Fiordilino, Balestrero; Parigini, La Mantia, Compagnon. All. Vecchi

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Veloso, Marin; Arena, Valoti, Vignato; Moreo. All. Aquilani