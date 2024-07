Ufficiale: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Pisa Sporting Club

L'accordo era stato raggiunto già da diverse settimane, ma adesso è arrivata l'ufficialità dalla società di via Battisti: il nuovo allenatore del Pisa Sporting Club è Filippo Inzaghi. L'ex centravanti, tra le altre, di Milan, Juve, Atalanta e Nazionale, ha siglato un accordo biennale con il club nerazzurro. Sarà affiancato da Maurizio D’Angelo (Allenatore in seconda), Luca Alimonta (Preparatore Atletico), Daniele Cominotti (Preparatore Atletico) e Simone Baggio (Collaboratore Tecnico).

Dopo Gennaro Gattuso quasi due lustri fa, un altro 'campionissimo' del calcio italiano si siederà sulla panchina dello Sporting Club. Superpippo si porta dietro un curriculum di tutto rispetto anche nel percorso da allenatore, soprattutto in Serie B: al suo attivo vanta una promozione in massima serie con il record di punti conquistato a Benevento nell'annata 2019-20, due playoff disputati con Reggina e Venezia e un quarto posto con il Brescia a pochissime giornate dalla conclusione della stagione regolare a Brescia, prima dell'esonero deciso dall'istrionico presidente Massimo Cellino.

In Serie B Inzaghi procede a una media di circa 1,75 punti a partita, che proiettati sulla maratona del campionato fissato la compagine da lui allenata stabilmente nella zona playoff, a ridosso delle prime posizioni. Insomma, un biglietto da visita che non nasconde nessuna delle ambizioni della società nerazzurra: dopo due tornei vissuti nel limbo del centro classifica, c'è l'intenzione di fare le cose per bene, con l'auspicio di rientrare nella corsa per la parte nobile della graduatoria.

Nato il 9 agosto 1973 a Piacenza, Pippo Inzaghi è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della formazione emiliana, con cui ha debuttato tra i professionisti nel 1991. Dopo la gavetta con Leffe e Verona, nella stagione 1994-1995 torna al Piacenza che, anche grazie alle sue 15 reti, conquista la promozione in Serie A.

Le tappe successive sono state un crescendo di prestazioni e gol: Parma, Atalanta, Juventus e, infine, il Milan. In rossonero, la sua squadra del cuore, dal 2001 al 2012 Superpippo ha vinto tutto. 2 scudetti (a cui si somma il tricolore vinto con la Juve), 2 Champions League, 1 Coppa Italia, 1 Mondiale per Club, 2 Supercoppa Uefa. Nel mezzo anche la gioia insuperabile della Coppa del mondo del 2006, conquistata in Germania.

Appese le scarpe al chiodo, Inzaghi ha avviato immediatamente la carriera da allenatore assumendo la guida del Milan Under 17 nel 2012. L'anno successivo, con il Milan Primavera, ha conquistato il Torneo di Viareggio e nel 2014 è passato ad allenare la prima squadra rossonera, chiudendo il campionato di Serie A al decimo posto. Dopo questa prima esperienza, Inzaghi ha fatto due passi indietro approdando al Venezia, in Serie C. Nel 2017, al primo tentativo, ha ottenuto la promozione in Serie B e nell'annata successiva, 2017-18, con i lagunari ha chiuso il torneo al quinto posto, terminando la stagione in semifinale playoff.

Dopo la parentesi al Bologna nel 2018-19 in Serie A (21 partite e poi l'esonero), Superpippo ha preso parte alla straordinaria cavalcata del Benevento. Nella stagione 2019-20 i sanniti sbriciolarono la concorrenza in Serie B con 26 vittorie in 38 gare di stagione regolare, approdando in A con diverse giornate di anticipo. E anche in massima serie Inzaghi ha sfiorato il secondo miracolo, mancando la salvezza per una manciata di punti. Nella stagione 2021-22 l'esperienza di Brescia, con le rondinelle stabilmente nelle prime quattro posizioni fino all'incomprensibile esonero avvenuto a sette giornate dalla fine del campionato.

Infine il capitolo Reggina, nell'annata 2022-23: in riva allo Stretto, nonostante una situazione finanziaria disastrosa - che poi ha portato il club al fallimento e alla cancellazione dal calcio professionistico - Superpippo è riuscito a traghettare i granata fino al settimo posto, uscendo di scena poi al primo turno dei playoff.

Formatosi sul 4-3-3, Inzaghi col tempo ha maturato la capacità di adattare le proprie idee tattiche al materiale a disposizione, liberandosi dalla rigidità del modulo ed esplorando anche soluzioni alternative: ad esempio a Brescia e con la Reggina per ampie porzioni di stagione ha disposto gli uomini con la difesa a 3. Punti fermi però sono un centrocampo in grado di incidere anche in fase offensiva e fasce laterali presidiate costantemente.