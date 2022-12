Il 2022 nerazzurro: il grande sogno, la delusione bruciante, la folgorante rimonta

Come in un film dal copione imprevedibile e ricco di suspense, il 2022 nerazzurro volge al termine imbevuto di un sapore dolce con un pizzico di retrogusto amaro. Perché la cicatrice del 29 maggio è un segno che resterà indelebile nel cuore e nella mente di tutte le persone che hanno partecipato a un evento sportivo memorabile per tutta la città, non soltanto quella 'pallonara' e legata alle sorti dello Sporting Club. Prevale però un senso di orgoglio per quello che la squadra e la società sono riuscite a costruire negli ultimi dodici mesi, e anche il desiderio di dimostrare che il meglio deve ancora venire.

Campioni d'inverno

A gennaio il Pisa si presenta con i gradi di campione d'inverno. Un evento che non si verificava da tempo immemore. I nerazzurri centrano il risultato con un turno di anticipo rispetto alla fine del girone d'andata grazie alla vittoria in trasferta sul Cosenza prima di Natale. Poi irrompe una nuova ondata di Covid a sconvolgere i piani di tutte le società cadette, nerazzurri compresi. Il virus colpisce diversi elementi dello spogliatoio fiaccando, nel complesso, la brillantezza atletica del gruppo. E così al ritorno in campo il Frosinone confeziona la prima (e unica) sconfitta interna in campionato della squadra di Luca D'Angelo.

La truppa capitanata da Antonio Caracciolo chiude comunque in testa alla fine del girone d'andata con l'impressionate ruolino di marcia di due punti a partita: 38 punti in 19 turni consentono al Pisa di precedere Lecce (37), Brescia (37), Benevento (35) e Cremonese (35). Sul mercato di riparazione si decide di investire per cercare il colpaccio: arrivano sotto la Torre Ernesto Torregrossa, George Pusca, Ahmed Benali e il giovane Davide De Marino.

Affanni e gioie: a marzo il Pisa è ancora primo

Il mercato di gennaio amplifica il tasso tecnico del collettivo, ma lo scotto di una prima parte di campionato vissuta sempre a mille all'ora inizia a farsi sentire. Il Pisa non riesce ad essere il rullo compressore del girone d'andata e perde un po' di punti. L'avvio dell'anno in particolare è un continuo ripetersi di alti e bassi: dopo la sconfitta con il Frosinone arriva il pareggio a reti bianche in casa della Spal, seguito dall'1-1 di Alessandria, dove Torregrossa trova il suo primo gol in nerazzurro dal dischetto.

Gli uomini di D'Angelo cercano il rilancio tra le mura amiche, ma dal doppio confronto con Ternana e Vicenza arrivano 2 soli punti che poi, nell'arrivo al fotofinish, risulteranno probabilmente decisivi. Ci si mette di mezzo anche la sfortuna tra rigori sbagliati e miracoli dei portieri avversari. Serve una svolta che arriva a metà febbraio nello scontro diretto di Monza: sotto gli occhi del patron Alexander Knaster, Puscas e Caracciolo trascinano il Pisa alla prima vittoria del 2022, mantenendo i nerazzurri a un'incollatura dalle posizioni di vertice.

Il passo però non è ancora quello dei tempi migliori: in casa col Parma arriva un altro 0-0, poi a Reggio Calabria il black out del primo tempo condanna il Pisa alla sconfitta. Lo schiaffo serve però a tirare fuori la reazione: i nerazzurri mettono in fila le vittorie con il Crotone all'Arena, a Pordenone e poi nello scontro diretto con la Cremonese del 13 marzo. Dopo il 3-0 ai grigiorossi l'Arena Garibaldi festeggia con i suoi beniamini: lo Sporting Club è solitario in vetta.

A due passi dall'impresa

La lotta nelle posizioni di vertice è serratissima. Al termine di ogni turno c'è una sorpresa e un colpo di scena rivoluziona le prospettive. Pisa, Lecce, Cremonese, Monza e Brescia si contendono i due posti che significano promozione diretta in Serie A: i nerazzurri ci arrivano con il fiato corto, ma combattono fino all'ultima giornata della stagione regolare. In casa arrivano le vittorie contro Cittadella e Como, arricchite dal pareggio nel confronto diretto col Brescia.

Ma è in trasferta che Torregrossa e compagni non riescono a ritrovare il passo giusto per mettersi dietro diciotto delle diciannove avversarie. Ad Ascoli e Benevento si concretizzano due sconfitte meritate, a Perugia invece il Pisa sciupa tantissimo e si ritrova con un solo punto in mano. I continui rovesciamenti di fronte però portano la città a vivere una settimana di passione prima dello scontro diretto di Lecce, il 25 aprile: una vittoria, o almeno un pareggio, terrebbe i nerazzurri al secondo posto. I salentini però interpretano meglio la gara, battono la formazione di Luca D'Angelo e piazzano l'allungo decisivo per la vittoria del campionato.

La seconda piazza però rimane clamorosamente in gioco perché, nel frattempo, anche il Monza e la Cremonese (rimaste a giocarsi la volata finale con lo Sporting Club) inciampano. Alla penultima, in casa con il Cosenza, una vittoria consentirebbe ai nerazzurri di arrivare ai novanta minuti finali con il destino nelle proprie mani. La partita con i calabresi, assetati di punti per la salvezza, si mette subito bene: un'autorete in apertura di gara spiana la strada al Pisa, che colleziona occasioni senza riuscire però a piazzare il colpo del KO. E così a una manciata di minuti dal traguardo si materializza la beffa: in uno dei pochissimi errori della sua stagione, Nicolas propizia il rigore che l'ex Liotti realizza per l'1-1 finale.

Si arriva così alla trasferta di Frosinone, dove il Pisa è obbligato a vincere con la speranza che Monza e Cremonese non facciano altrettanto. A novanta minuti dal termine la classifica recita: Monza secondo con 67 punti, Cremonese terza a quota 66, Pisa quarto con 64 lunghezze. Puscas e Masucci spingono i nerazzurri alla vittoria, il Monza cade inopinatamente a Perugia, ma la Cremonese fa suo il derby di Como e stacca il pass diretto per il Paradiso. Il Pisa chiude al terzo posto e si giocherà le chance di promozione ai playoff.

Lacrime e orgoglio

Il mese che racchiude le quattro partite di playoff è qualcosa che sfugge alla logica. In un turbinio di emozioni, ansie, paure, sogni, aspettative, gioie e delusioni, la città e la provincia si stringono come non mai attorno alla squadra, spingendola verso il sogno della Serie A. La squadra di D'Angelo, grazie al terzo posto finale, si guadagna l'accesso diretto alla semifinale dove attende la vincente della sfida tra Benevento e Ascoli. La spuntano i sanniti, che nella gara di andata al Vigorito riescono a superare (immeritatamente) anche il Pisa con il guizzo di Lapadula nel finale. Nella sfida di ritorno del 21 maggio l'Arena Garibaldi è un catino che trasuda furore agonistico e passione: basta la rete di Benali a ribaltare le sorti del duello e spedire il Pisa alle due partite che mettono in palio la Serie A.

Si giunge così alla doppia sfida con il Monza, che ritorna 15 anni dopo la finalissima del 2007, quando le due formazioni incrociarono i loro sogni di ritorno in Serie B. Le due gare sono senza esclusione di colpi: la provincia ancora una volta si compatta attorno alla squadra e fin dalla sfida d'andata al Brianteo prova a spingerla in tutti i modi. Ufficialmente i biglietti a disposizione per i pisani sono 677: praticamente nell'irrisorio spicchio dello stadio brianzolo destinato ai tifosi ospiti si assiepano almeno il triplo di cuori nerazzurri. Dany Mota e Gytkjaer fanno scappare il Monza, la testata di Berra nel recupero rimette in gioco i nerazzurri.

La serata del 29 maggio è qualcosa di magico: il colpo d'occhio dell'Arena Garibaldi è talmente bello da togliere il fiato. La passione della gente è tale che la Curva Nord 'Maurizio Alberti' non riesce a proporre la coreografia. La partita è un film ed è la sintesi perfetta dell'ottovolante di emozioni vissute durante tutta la stagione. La partenza dei nerazzurri è clamorosa: Torregrossa ed Hermannsson nei primi 9' portano il Pisa sul 2-0, amplificando il pandemonio sui gradoni dello stadio pisano. Il Monza, da grande squadra, non si scompone e trova il gol che rimette tutto in parità prima dell'intervallo. Con lo stesso numero di reti segnate si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Ma il meglio deve ancora venire: all'ora di gioco Puscas si invola verso la porta biancorossa, ma il suo pallonetto teso si infrange sulla traversa strozzando l'urlo di gioia dei 16mila dell'Arena. E come da prassi nel gioco del calcio, arriva la beffa: Gytkjaer, ancora lui, si alza dalla panchina e sigla il 2-2. Tutto ha una fine, tranne il cuore enorme della formazione nerazzurra che nell'assalto finale, nonostante la stanchezza, esplode di gioia per il jolly pescato dal limite dell'area da Mastinu. Si va così ai supplementari, dove ancora una volta escono fuori l'esperienza e la maggiore freschezza del Monza: Marrone sigla il 3-3, poco prima della fine della prima appendice ancora Gytkjaer mette in ghiaccio la prima promozione in A del Monza segnando il gol del 3-4 finale. Ma l'applauso scrosciante, misto alle lacrime, che il pubblico pisano tributa alla squadra al fischio finale è il giusto omaggio a un campionato leggendario.

Fallimento Maran

Dopo un tira e molla lungo quasi un mese, alla fine la società decide di separarsi da Luca D'Angelo, protagonista di quattro annate eccezionali al timone della squadra, affidando l'organico a Rolando Maran. Un tecnico che nelle ultime dieci stagioni ha allenato esclusivamente in Serie A e che intende rimettersi in gioco dopo un periodo di inattività di un anno. Claudio Chiellini e Giovanni Corrado gli lasciano carta bianca nell'indicazione dei rinforzi da aggiungere a una rosa ultracompetitiva. Lasciano il nerazzurro Samuele Birindelli (va al Monza), Lorenzo Lucca (destinazione Ajax), Nicholas Siega, Filippo Berra, Maxime Leverbe, Yonatan Cohen e Davide Marsura.

I rinforzi sono tanti e alzano il tasso tecnico e di esperienza della squadra: Barba, Canestrelli, Rus, Esteves, Calabresi, Jureskin, Ionita, Morutan, Matteo Tramoni, Lisandru Tramoni, Ettore Gliozzi, Ernesto Torregrossa. Maran però non riesce a ingranare, non scocca la scintilla con la squadra e l'ambiente e il suo avvio è disastroso. Appena 2 punti in 6 gare: troppo poco per una formazione partita con il chiaro intento di migliorare il rendimento della stagione precedente. Dopo l'1-1 di Venezia viene scritto così l'epilogo della sua fallimentare esperienza all'ombra della Torre. A furor di popolo, all'esonero del tecnico trentino, segue il ritorno di Luca D'Angelo.

La rimonta

"Non potevo dire di no. Pisa è casa mia, il Pisa per me vale quanto il Real Madrid". Non sono parole di circostanza: Luca D'Angelo sta allo Sporting Club come (visto che siamo in tema) il panettone e il pandoro stanno al Natale. La pausa iniziata a giugno e terminata a fine settembre è servita all'allenatore abruzzese e alla società di via Battisti per capire che separati non possono stare. Come due persone avvolte dal fuoco di un amore passionale e mai banale. L'allenatore prende in mano una squadra tremebonda, tristemente adagiata sul fondo della classifica, e la stravolge.

Nessun artificio tattico, pochi fronzoli e tanto pragmatismo. D'Angelo ritrova lo spirito di gruppo, rispolvera l'abnegazione e la voglia di sacrificarsi per i compagni, e così il Pisa riprende a volare. Il nuovo esordio dell'allenatore pescarese sulla panchina nerazzurra è da favola: a Perugia lo Sporting Club centra la prima vittoria della stagione e in un colpo solo si allontana anche dal fondo della graduatoria. Chi pensa a un semplice sussulto d'orgoglio resta deluso, così come rimangono a bocca asciutta i tanti (troppi) detrattori della campagna acquisti estiva.

D'Angelo esalta le qualità fuori categoria di Morutan, così come le abilità di tutti gli altri rinforzi e quelle dei componenti della 'vecchia guardia'. Si ricrea un gruppo granitico che, partita dopo partita, ricostruisce il legame simbiotico con la tifoseria e la città. Parte la rimonta impetuosa in classifica: dall'ultimo posto prima di Perugia-Pisa del 1 ottobre, si arriva al quinto posto in solitaria che chiude il girone d'andata. Il ruolino di marcia è impressionante: 14 partite consecutive senza sconfitte (13 firmate D'Angelo), per una media di 2 punti a partita (7 vittorie e 7 pareggi); 0 gol subiti nelle ultime 5 partite; miglior attacco della B con 30 gol segnati (insieme al Frosinone).