Colpo da novanta del Tuttocuoio: ecco l'eterno Ciccio Tavano

Francesco 'Ciccio' Tavano giocherà al Tuttocuoio nella stagione 2022/23. L'eterno bomber, ex tra le altre di Empoli, Roma e Valencia, continuerà dunque a giocare in provincia di Pisa dopo l'ultima annata vissuta al Ponsacco, alla veneranda età di 43 anni. Nello sfortunato campionato dei rossoblù, concluso con la retrocessione in Promozione dopo il playout con il Castelfiorentino, Tavano si è rivelato una delle poche note liete, segnando un terzo dei gol realizzati dall'intera squadra (10 su 29). Con il suo acquisto, il Tuttocuoio mette la classica 'ciliegina sulla torta' ad un mercato importante, che pone la formazione di Ponte a Egola tra le pretendenti ad un piazzamento d'alta classifica nel prossimo campionato di Eccellenza.