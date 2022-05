Traguardo storico per il Fratres Perignano: la Juniores è Campione Regionale del girone G

Grande soddisfazione in casa del Fratres Perignano: grazie al successo per 1-2 sull'Invictasauro di sabato pomeriggio, la Juniores dei rossoblù ha conquistato il titolo di Campione Regionale del Girone G per la prima volta nella sua storia. La formazione guidata da mister Fabio Bargigli ha chiuso il campionato al primo posto con 45 punti in tasca e due lunghezze di vantaggio sul Venturina secondo. Un traguardo che certifica la crescita esponenziale nelle ultime stagioni della società Fratres Perignano, sempre più protagonista nel panorama calcistico toscano.