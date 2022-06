Fratres Perignano, confermato Bargigli alla guida della Juniores Regionale Elite

Fabio Bargigli sarà l'allenatore della Juniores del Fratres Perignano anche nella prossima stagione. Una conferma strameritata per il tecnico, che nell'ultimo campionato ha condotto i rossoblù allo storico traguardo della promozione nella categoria Regionale Elite, dove affronteranno le migliori realtà giovanili della Toscana. Come si legge nel comunicato ufficiale della società, "gli obiettivi per il prossimo anno saranno quelli di far crescere i ragazzi, mantenere la categoria Elite e fare il meglio possibile".