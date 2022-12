Fratres Perignano, domani un test di lusso: affronterà il Pisa di D'Angelo

Test match di lusso per il Fratres Perignano, che domani, venerdì 23 dicembre, sarà ospite del Pisa Sporting Club all’Arena Garibaldi. I rossoblù, terzi in classifica al giro di boa del campionato di Eccellenza girone A, saranno impegnati per una seduta di allenamento congiunto con la formazione guidata da Mister D'Angelo, quinta in classifica in Serie B. Mentre il Perignano ha concluso ufficialmente il suo 2022 sabato scorso, con la sconfitta di misura sul campo del River Pieve, il Pisa sarà impegnato lunedì prossimo nella trasferta di Ferrara contro la Spal. La gara amichevole avrà inizio alle ore 15 e sarà disputata a porte chiuse.

La società rossoblù ha inoltre annunciato un nuovo innesto per la rosa a disposizione di mister Niccolai. Si tratta di Daniel Khtella, attaccante classe '98 in forza alla San Marco Avenza nella prima metà della stagione corrente. Khtella ha già debuttato con il Fratres Perignano sabato scorso a Pieve Fosciana.