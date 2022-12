Frosinone-Pisa: le probabili formazioni | D'Angelo: "Possiamo vincere in casa della capolista"

La partita è di quelle che si preparano da sole. E, nonostante ci concediamo il beneficio del dubbio, è anche meglio tornare subito in campo dopo la pesantissima vittoria di giovedì scorso contro l'Ascoli. Domenica 11 dicembre, allo Stirpe, il Pisa scenderà in campo per sfidare il Frosinone (ore 20.30) nella diciassettesima gara del campionato cadetto. I nerazzurri arrivano in Ciociaria spinti dagli undici risultati utili consecutivi: di fronte c'è la capolista incontrastata del torneo.

Tattica e attributi

Luca D'Angelo presenta la sfida di domani riservando tanti elogi ai prossimi avversari: "Mi piace molto la strategia che sta dietro all'organico del Frosinone. La società, molto solida e competente, ha allestito una rosa composta da moltissimi giovani bravi e interessanti, accompagnati da alcuni elementi di esperienza assoluta per la categoria". E ancora: "Giocano bene e sono la formazione che sta meglio in campo. Sono allenati molto bene da Fabio Grosso e non sono primi, con tanto distacco, per puro caso".

Nonostante queste premesse, il tecnico nerazzurro non ha il minimo dubbio: "Non esistono partite impossibili e squadre imbattibili. Anche il Pisa sta bene e ha le armi per mettere in difficoltà la capolista. Andremo a Frosinone con l'obiettivo di vincere: lo facciamo sempre, ci divertiamo a interpretare i match con questa filosofia". Secondo D'Angelo "conterà molto l'organizzazione tattica. Ci saranno un sacco di calciatori molto abili sul piano tecnico, da entrambi le parti: la differenza sarà fatta dal coraggio e dall'interpretazione dei movimenti".

Gli unici a non prendere parte al match saranno Caracciolo e Nicolas: entrambi sono sulla via del recupero, ma dovranno seguire da lontano i compagni nel big match di domani sera. Tornano invece in gruppo Masucci e Rus: "Anche i ragazzi che hanno giocato contro l'Ascoli stanno bene. Qualcuno è leggermente più affaticato di altri, ma i dati che abbiamo raccolto nelle ultime ore ci rendono una fotografia ottimale: la squadra sta bene". Qualche cambio verrà comunque proposto da D'Angelo rispetto alla sfida di giovedì scorso: in avanti Gliozzi potrebbe prendere il posto di Torregrossa, supportato da Matteo Tramoni e Olimpiu Morutan.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Giovanni Ayroldi: il fischietto di Molfetta ha arbitrato il Pisa in otto gare. Il bilancio è di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. Nella passata stagione l'arbitro pugliese ha diretto lo 0-0 in casa della Spal.

Nelle ultime 10 gare Pisa e Frosinone si sono sfidate a colpi di grandi prestazioni. I nerazzurri hanno racimolato 20 punti, frutto di 5 vittorie e 5 pareggi. Il Frosinone è l'unica formazione cadetta che, in questo lasso di tempo, è riuscita a fare meglio: 23 punti, con 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. In casa i ciociari sono un rullo compressore fino a oggi: 6 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta, con 12 gol segnati e soltanto 2 concessi.

Le due formazioni si sono affrontate 11 volte nel Lazio. Il bilancio è di 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Nell'ultimo incrocio ufficiale i nerazzurri hanno trionfato 2-1: era il 6 maggio, ultima giornata di stagione regolare, e le reti di Puscas e Sibilli consegnarono la vittoria alla squadra di D'Angelo.

Le probabili formazioni

Frosinone (4-3-3):Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Frabotta; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Mulattieri, Garritano. All. Grosso

Pisa (4-3-2-1): Livieri; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Morutan, Tramoni M.; Gliozzi. All. D'Angelo