Frosinone-Pisa 0-0 | Equilibrio perfetto: bel punto dei nerazzurri contro la capolista

Il Pisa tiene botta e con grande equilibrio e senso pratico strappa un punto dal campo della capolista. I nerazzurri riescono ad anestetizzare praticamente tutte le velleità ciociare e quando possono cercano anche di colpire il Frosinone. Il pareggio a reti bianche tutto sommato è il risultato più corretto e così il Pisa resta all'ottavo posto, a quota 23, e allunga a dodici la serie di risultati positivi in serie. E mantiene inviolata la porta per la terza gara consecutiva.

Per la prima volta da inizio ottobre i nerazzurri faticano a sviluppare il loro gioco. Il Frosinone non si esibisce in una prestazione spettacolare, però con la sua pressione costante riesce a tenere molto bassi sul terreno di gioco gli uomini di Luca D'Angelo. I padroni di casa si fanno preferire per la qualità del palleggio sulla trequarti offfensiva, il Pisa invece appena può schizza in verticale per aggredire gli spazi lasciati liberi dai ciociari. Come quando Tourè in avvio di gara sradica la sfera dai piedi di Boloca e serve il taglio in area di Gliozzi: il centravanti viene chiuso dalla difesa laziale. La capolista risponde con l'unica combinazione palla a terra che non viene disinnescata dalla difesa pisana: Sampirisi vede Garritano libero sul secondo palo, Calabresi è monumentale nella chiusura in scivolata nei pressi della riga di porta. Poi ci pensa Livieri a smanacciare oltre la traversa l'incornata di Mulattieri.

La ripresa è ancora più equilibrata e di conseguenza lo spettacolo cala ulteriormente. Aumentano un po' le distanze tra i reparti e così anche il Pisa ha una maggiore possibilità di manovrare la sfera. Le due occasioni migliori arrivano in apertura di secondo tempo. Prima Morutan ci prova direttamente dalla bandierina: Turati è prodigioso a deviare lontano quando la palla è proprio sulla riga di porta. Poi è il Frosinone che prova a sfruttare uno dei rarissimi errori di posizinamento della difesa nerazzurra, ma l'imbucata di Insigne per Mulattieri è lunga e la palla si perde sul fondo. Poi D'Angelo e Grossi ci provano con i cambi che, però, non sortiscono alcun effetto.

La partita

Appuntamento in casa della capolista, per un big match affascinante e pesante. Si sfidano le due formazioni più in forma del periodo, quelle che stanno correndo più velocemente di tutti. Il Frosinone occupa la vetta stabilmente da inizio campionato e ha accumulato già un corposo vantaggio sulle inseguitrici. I nerazzurri, dall'ultimo posto toccato a inizio settembre, hanno costruito una striscia di imbattibilità che è arrivata a undici turni. D'Angelo cambia tutta la linea offensiva rispetto alla vittoria con l'Ascoli: Gliozzi terminale, alle sue spalle Matteo Tramoni e Morutan. A destra si rivede dal 1' Calabresi, con Hermannsson che viene confermato al centro della difesa accanto a Barba.

I nerazzurri bussano alla porta laziale con la percussione di Tourè al 6'. Il tedesco recupera il pallone sulla trequarti e si lancia in verticale in un tre contro due, accompagnato da Tramoni e Gliozzi: quest'ultimo riceve l'imbucata dal compagno ma viene chiuso sul più bello da un avversario. La risposta della capolista non si fa attendere e arriva con un'azione similare. Mazzitelli al 12' imbuca per Sampirisi, che dal fondo cerca Garritano sul palo più lontano: Calabresi è monumentale con una chiusura in scivolata che sbarra la strada del gol al calciatore gialloblu.

Per la prima volta da un paio di mesi a questa parta, i nerazzurri faticano tremendamente a sviluppare il loro gioco. Merito del Frosinone che, seppur senza spingere eccessivamente, riesce a non far prendere ritmo alle geometrie pensate da Tramoni e Morutan. I padroni di casa si fanno vedere nuovamente al 25' quando Mulattieri irrompe sul cross dalla sinistra di Cotali: la sua incornata viene deviata in corner in bello stile da Livieri. Il match comunque rimane abbastanza equilibrato: i padroni di casa mantengono il possesso del pallone, i nerazzurri si difendono con ordine e, dopo aver preso le misure alle trame ciociare, non rischiano più di tanto. L'unico elemento che crea qualche affanno è Rohden: i suoi tagli dalla fascia destra verso il limite dell'area obbligano Barba agli straordinari in chiusura.

In avvio di ripresa Morutan fa saltare tutti dalla propria postazione: il suo corner è calciato direttamente in porta, ma Turati non si fa sorprendere e cancella il gol allontanando la sfera sulla riga di porta. Poi al 57' tocca al Frosinone mangiarsi le mani per un'occasione d'oro gettata alle ortiche. Caso (appena entrato al posto di Garritano) salta secco Hermannsson e serve il taglio centrale di Insigne. Invece di tirare, l'attaccante ciociaro cerca di chiudere il triangolo largo con Mulattieri ma il suo suggerimento si perde sul fondo.

La gara adesso è ancor più equilibrata perché le distanze sul rettangolo verde si sono un po' allungate e così il Pisa ha l'opportunità di manovrare più spesso e più a lungo il pallone. D'Angelo prova a sfruttare questa novità inserendo Mastinu e Sibilli al posto di Tramoni e Marin per cercare un palleggio più efficace. Grosso invece richiama Mulattieri e schiera come terminale offensivo Moro. Poco dopo lo imita D'Angelo: fuori Gliozzi, dentro Torregrossa.

Il tabellino

Frosinone-Pisa 0-0

Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali (54' Frabotta); Rohden (54' Oyono), Mazzitelli, Boloca; Insigne (73' Ciervo), Mulattieri (69' Moro), Garritano (54' Caso). All. Grosso

Pisa (4-3-2-1): Livieri; Calabresi (86' Esteves), Hermannsson, Barba, Beruatto; Tourè (86' Ionita), Nagy, Marin (69' Mastinu); Morutan, Tramoni M. (69' Sibilli); Gliozzi (77' Torregrossa). All. D'Angelo

Reti: -

Ammoniti: Garritano (F), Beruatto (P), Nagy (P)

Note: arbitro Giovanni Ayroldi; angoli 1-7 (1-2); recupero 0' e 4' ; ammonito Grosso (F) dalla panchina