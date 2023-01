Passione infinita: in un'ora esaurito il settore ospiti di Marassi

Non conosce limiti la passione nerazzurra, né stop provocati dai risultati o da decisioni discutibili prese dalle istituzioni. E' notizia di ieri la reintroduzione della tessera del tifoso per tutte le partite che l'Osservatorio del Viminale giudicherà fortemente a rischio, con conseguente presa di posizione immediata e ben definita di una corposa fetta del tifo organizzato pisano. Ad esempio il gruppo Gradinata 1909 ha annunciato che diserterà tutte le gare esterne per le quali sarà richiesta la tessera. A cominciare dalla partita di sabato 21 gennaio a Como, per la quale la tessera farà il suo nuovo debutto.

A finire sotto la scure di questa limitazione non è stata la partita che si disputerà fra dieci giorni a Genova, allo stadio Marassi. Genoa-Pisa del 28 gennaio è una sfida attesissima da entrambe le tifoserie, un tempo unite da un gemellaggio strettissimo e adesso legate da un rispetto fondato sui valori esaltati dalle rispettive curve e dalla cultura del tifo che accomuna la sponda rossoblu e quella nerazzurra. A fine agosto, nella sfida di andata, in un'Arena Garibaldi esaurita in ogni ordine di posto furono circa 3mila i tifosi genoani che, in buona parte, seguirono il match in mezzo ai pisani.

Succederà una cosa molto simile nella partita di ritorno: in appena un'ora i 2mila tagliandi a disposizione del settore ospiti dello stadio ligure sono stati polverizzati. Tra le difficoltà della piattaforma Ticketone nel sostenere l'enorme numero di accessi da Pisa e provincia, lo spicchio destinato esclusivamente ai pisani è andato sold out. E così in tantissimi si sono riversati sugli altri settori di Marassi, per i quali c'è la vendita libera. Lo scenario che si profila per la partita del 28 gennaio è di una vera festa dello sport, a conferma del fatto che più delle restrizioni nel calcio italiano occorre esaltare e prendere a esempio la sportività delle tifoserie mature e intelligenti.