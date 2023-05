Doppia promozione in due anni: il capolavoro di "Sua Eccellenza" la Geotermica

Larderello, Montecerboli, Serrazzano. Correva l’anno 2005 quando, dall’unione calcistica di queste tre frazioni del comune di Pomarance, prendeva vita l’ACD Geotermica. Diciotto anni dopo quella stessa società porterà per la prima volta nella storia all’ombra dei soffioni boraciferi il campionato di Eccellenza, ossia il punto più alto del calcio dilettantistico toscano.

Una vera impresa quella dei giallorossoblù, capaci di stravincere il campionato di Prima Categoria 2021/22 per poi centrare il doppio salto al primo tentativo nell’annata appena conclusa grazie alla vittoria dei playoff di Promozione. Mix di esperienza e gioventù, in porta il record-man Giacomo Rossi e in attacco l’eterno Michael Pellegrini, alla guida mister Nicola Ballerini: un gruppo che resterà nella storia della “Geo”.

“Difficile spiegare l’emozione provata domenica al fischio finale – racconta il tecnico livornese a PisaToday – mi sono commosso. Nel mio percorso ho avuto qualche delusione e questa si tratta di una rivalsa importante. Quattro anni fa abbiamo cominciato un progetto nuovo e dalla scorsa stagione, con il prezioso arrivo del ds Diego Costagli, abbiamo alzato l’asticella. Ho un gruppo fantastico e la promozione è il giusto premio sia per i ragazzi che per il lavoro svolto dalla società negli ultimi anni. Una gioia immensa”.

Dopo aver chiuso al secondo posto nel girone C, la Geotermica ha vinto la finale playoff 'interna' contro il Castiglioncello (3-2) e si è ripetuta negli spareggi regionali al cospetto di Larcianese (1-0) e Lanciotto Campi (2-0). Ma riavvolgiamo il nastro: "Eravamo consapevoli di avere una buona squadra - spiega Ballerini - ma l'obiettivo era prima di tutto una salvezza tranquilla. Col passare delle partite abbiamo cominciato a credere all'Eccellenza e a livello mentale è stato fondamentale il lavoro di tutte le componenti. Nei playoff è venuto fuori tutto il potenziale: confrontarci con le vincenti degli altri gironi ci ha permesso di capire la grande forza di questa squadra".

Un'annata contraddistinta da tanti alti ma anche da qualche basso. "C'è stato un momento critico a cavallo tra andata e ritorno - racconta il mister giallorossoblù - siamo arrivati allo 'spareggio' col Cecina convinti di far bene e invece abbiamo perso 4-0, seppur in modo immeritato con decisioni arbitrali discutibili. Dopo la sosta, pareggio col Ponsacco e sconfitta col Castiglioncello: ci siamo dovuti riguardare negli occhi e da lì siamo ripartiti vincendo di prepotenza in casa dell'Invictasauro. Quella partita ci ha dato forte consapevolezza di dove saremmo potuti arrivare. Mi ha stupito in modo positivo l'umiltà e la determinazione di questi ragazzi che vivono il calcio nella maniera più pura e sanguigna: per me è l'aspetto primario in queste categorie".

La Geotermica si gode la meritata festa, ma già con lo sguardo alla prossima prestigiosa avventura. Ripartendo dal suo allenatore. "Nei prossimi giorni mi incontrerò con la società e cominceremo a programmare la prossima stagione - dichiara Ballerini - credo che la maggior parte di questi ragazzi verrà riconfermata, con l'aggiunta di due/tre innesti che possono alzare il livello. Giocheremo nella "Serie A dei dilettanti" e dobbiamo essere consapevoli di dover lottare per altri obiettivi, ma ci teniamo a fare bene".