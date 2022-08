Prima e Seconda Categoria, ufficializzati i gironi

Non solo Promozione: in data odierna il Comitato Regionale Toscana ha annunciato anche i gironi dei prossimi campionati di Prima e Seconda Categoria. Già annunciato il ritorno al format pre-Covid a livello numerico (in Prima da 8 a 6 raggruppamenti, in Seconda da 13 a 11), per quanto riguarda la Prima le compagini pisane sono state divise tra i gironi A, B e C, mentre in Seconda tra A, B, E ed I.

Ecco i raggruppamenti completi:

Prima Categoria

GIRONE A (16 squadre): Atletico Lucca, Calci, Corsanico, Folgor Marlia, Fornacette Casarosa, Forte dei Marmi, Lammari, Migliarino Vecchiano, Romagnano, San Frediano, San Giuliano, Serricciolo, Tirrenia, Torrelaghese, Viareggio, Virtus Marina di Massa

GIRONE B (16 squadre): Academy Porcari, Acciaiolo, Casale Fattoria, Candeglia, Forcoli Valdera, Giovani Via Nova, Intercomunale Monsummano, Jolo, Marginone, Pescia, Sanromanese Valdarno, Selvatelle, Spedalino, Staffoli, Tempio Chiazzano, Virtus Montale

GIRONE C (16 squadre): Belvedere, Casolese, Castelnuovo Val di Cecina, Donoratico, Fonteblanda, Forte di Bibbona, Gracciano, Massa Valpiana, Monterotondo, Montiano, Orbetello, Pomarance, San Miniato, San Vincenzo, Venturina, Volterrana

Seconda Categoria

GIRONE A (16 squadre): Atletico Carrara dei Marmi, Atletico Podenzana, Carrarese Giovani, Don Bosco Fossone, Filattierese, Fivizzanese, La Cella, Lido di Camaiore, Monzone, Mulazzo, Pappiana, Pontasserchio, Ponte delle Origini, Ricortola, San Macario Oltreserchio, San Prospero Navacchio

GIRONE B (16 squadre): Fornoli, Academy Tau, Barga, Borgo a Mozzano, Corsagna, Filicaia Diavoli Rossi, Fornaci, Gallicano, Molazzana, Montecarlo, Nuova Popolare Cep, Monteserra, Capannori, Pontecosi Lagosi, Sextum Bientina, Vagli

GIRONE E (16 squadre): Casciana TermeLari, Capanne, Capannoli S.B., Castelfranco, Collesalvetti, Crespina, Fabbrica, Peccioli, Guasticce, Il Romito, Lajatico, Ponte a Cappiano, Santa Maria a Monte, Stella Azzurra, Stella Rossa, Treggiaia

GIRONE I (16 squadre): Albereta San Salvi, Atletico Impruneta, Bagno a Ripoli, Cobra Kai, Florence S.C., Aurora Montaione, Monterappoli, Giovani Fucecchio 2000, Grevigiana, Impruneta Tavarnuzze, S.Maria, Sambuca Casini, San Gimignano FC, San Giusto Le Bagnese, Sancat, Santacroce Cuoiopelli