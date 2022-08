Promozione, fuori i gironi 2022/23

Èil giorno dei gironi: nel pomeriggio di oggi, sabato 13 agosto, il Comitato Regionale Toscana ha ufficializzato i 4 raggruppamenti del prossimo campionato di Promozione. Rispetto alla passata stagione, come già annunciato, nessuna novità a livello numerico, con i gironi A e C a 14 squadre ed il B e il D a 13. Confermato l'inserimento delle compagini pisane nel girone C: il retrocesso Ponsacco e le neopromosse Geotermica e San Miniato vanno ad aggiungersi ad Atletico Etruria, Colli Marittimi, Saline e Urbino Taccola in un raggruppamento completato da tre società livornesi (Atletico Piombino, Castiglioncello, Sporting Cecina), tre grossetane (Atletico Maremma, Invictasauro, Sant'Andrea) ed una fiorentina (Gambassi).

Promozione, la composizione dei gironi

GIRONE A (14 squadre): Amici Miei, Capezzano Pianore, Casalguidi, Castelnuovo G., Lampo, Larcianese, Lunigiana Pontremolese, Maliseti Seano, Meridien Grifoni, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Real Cerretese, Valdinievole Montecatini, Viaccia

GIRONE B (13 squadre): A.G.Dicomano, Affrico, Antella, Athletic Calenzano, Audax Rufina, C.S.Lebowski, Grassina, Lanciotto Campi, Luco, Montelupo, Quarrata Olimpia, Rignanese, S.Piero a Sieve

GIRONE C (14 squadre): Atletico Etruria, Atletico Maremma, Atletico Piombino, Castiglioncello, Colli Marittimi, Gambassi, Geotermica, Invictasauro, Ponsacco, S.Andrea, S.Miniato, Saline, Sporting Cecina, Urbino Taccola

GIRONE D (13 squadre): Alberoro, Asta, Casentino Academy, Lornano Badesse, Lucignano, M.M.Subbiano, Montagnano, Montalcino, Pienza, Pratovecchio Stia, S.Quirico, Sansovino, Torrenieri