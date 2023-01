Nerazzurri pronti per il girone di ritorno, il presidente Corrado: "Dal mercato innesti mirati"

"La squadra è forte e dopo un periodo di rodaggio e assestamento iniziale, lo ha ampiamente dimostrato sul campo. Siamo felici del percorso fatto fino a oggi e siamo pronti a migliorarci nel girone di ritorno": il presidente del Pisa Giuseppe Corrado traccia così la strada che la squadra, la società e tutta la tifoseria dovranno seguire nella seconda parte della stagione, dopo aver chiuso il girone d'andata al quinto posto. Dopo aver presentato il nuovo co-sponsor Seac, il numero uno di via Battisti si è soffermato sulle vicende di campo.

"Al ritorno in campo non potremo contare su Ernesto Torregrossa - ha spiegato il presidente dello Sporting Club - l'infortunio rimediato nella partita con la Spal è leggermente più serio del previsto. Le indagini strumentali hanno evidenziato un problema muscolare che si risolverà in un paio di settimane". Verosimilmente, quindi, il bomber numero 10 tornerà a disposizione di mister D'Angelo per la sfida in casa del Genoa fissata a sabato 28 gennaio, saltando le partite contro il Cittadella del 14 e con il Como il 21 gennaio.

"Sul mercato siamo vigili e attivi - ha proseguito Giuseppe Corrado - l'intento della società e dello staff tecnico è quello di integrare la rosa con alcune alternative di valore e spessore. Cerchiamo calciatori con caratteristiche tecniche, tattiche e umane che possano sposarsi alla perfezione con il gruppo attuale. Non abbiamo ansie particolari perché la squadra, fortunatamente, è ultracompetitiva e coperta in abbondanza in tutti i ruoli. In estate, sull'impianto principale confermato dalla passata stagione, abbiamo aggiunto elementi che hanno lasciato tutti a bocca aperta: Gliozzi, i fratelli Tramoni, Morutan, Barba, Esteves, Calabresi soltanto per fare alcuni nomi".

In chiusura il presidente si è soffermato anche sulla salute della società e sul progetto cruciale del centro sportivo. "Accanto alla formazione che scende in campo, possiamo contare anche su una squadra di partner commerciali importante e affiatata, che sempre di più ci accorda fiducia e ci sostiene nelle iniziative che proponiamo. Questo è molto importante per la progettazione degli investimenti futuri. L'obiettivo più importante, adesso, è avviare i lavori del centro sportivo in Gagno: contiamo di farlo entro la fine del mese di febbraio. Questa struttura sarà una svolta per la società sul piano sportivo, ma anche commerciale e finanziario. Alexander Knaster ha molto a cuore questa realizzazione: è il primo ad aver capito che i prossimi risultati vincenti potranno arrivare soltanto con l'edificazione del centro".