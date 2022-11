Gol internazionali: il Pisa ci ha preso gusto

Prosegue il momento magico dei calciatori nerazzurri convocati nelle rispettive nazionali. Ernesto Torregrossa, dopo la rete nella gara d'esordio con il Venezuela, si è ripetuto. Il centravanti ha sbloccato il punteggio nell'amichevole che la selezione 'vinotinto' ha disputato contro la Siria domenica 20 novembre: il numero 10 nerazzurro sale così a 2 marcature in altrettante apparizioni con la nazionale sudamericana.

Ieri è andata in scena anche un'altra amichevole nella quale erano coinvolti ben quattro elementi dello Sporting Club: la Moldavia ha ospitato la Romania, e tra la panchina e il campo erano presenti Ionita (capitano moldavo), Rus, Morutan (entrambi titolari tra le file della Romania) e Marin (rimasto in panchina). La rete che ha sbloccato la sfida è stata siglata da Olimpiu Morutan, che con un sinistro a giro molto bello ha spedito la palla sotto all'incrocio dei pali più lontano dal limite dell'area. Nel finale di gara il centrale Rus ha arrotondato il punteggio sul 5-0 finale trovando la soddisfazione personale sugli sviluppi di un corner. Infine ha disputato per intero l'amichevole tra Ungheria e Grecia (2-1 per i magiari) il centrocampista Adam Nagy.

Tra oggi e domani tutti i nazionali faranno ritorno a Pisa per prendere parte alla preparazione della sfida di sabato 26 novembre: alle 18 lo Sporting Club sfiderà la Ternana all'Arena Garibaldi, in una partita molto importante per la risalita dei nerazzurri in classifica. Questo pomeriggio, alle 15.15, sui terreni di San Piero a Grado si svolgerà la prima seduta di allenamento della settimana e sarà aperta al pubblico. Doppia seduta domani (martedì 22 novembre) e allenamenti pomeridiani nelle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 novembre sempre a San Piero. Venerdì 25, infine, trasferimento all’Arena per la consueta rifinitura del giorno prima.

Cordoglio

Un lutto ha colpito la famiglia nerazzurra. E' scomparsa la madre del tecnico della formazione Primavera, Marco Masi. Questo il messaggio di cordoglio della società: "Il Pisa Sporting Club si stringe attorno a Marco Masi, tecnico della formazione Primavera, colpito dalla perdita della cara mamma. Il Presidente Giuseppe Corrado a nome della Società, tutta, esprime le più sentite condoglianze a Marco in questo doloroso momento".