Altra tegola per i nerazzurri: infortunio al ginocchio per D'Alessandro

Ancora un infortunio articolare per un calciatore del Pisa. Dopo la rottura del legamento crociato capitata a Matteo Tramoni nella gara d'esordio in campionato in casa della Samp, si deve fermare anche Marco D'Alessandro. L'esterno offensivo nel primo tempo della partita contro il Bari di sabato scorso, con un movimento innaturale in seguito a un contrasto con un avversario, si è accasciato al suolo toccandosi immediatamente l'articolazione.

Il giocatore nerazzurro ha provato a stringere i denti, ma pochi secondi dopo il ritorno in campo ha chiesto il cambio. Nei giorni scorsi, seguito dallo staff medico del club, D'Alessandro ha sostenuto tutti gli esami strumentali: l'esito è la distrazione parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro. La società di via Battisti spiega che è stata quindi predisposta una terapia conservativa di un mese al termine della quale verranno effettuati nuovi esami di controllo per stabilire i definitivi tempi di recupero.

Per il calciatore quindi si profila almeno un mese e mezzo di stop (tra recupero e riatletizzazione): in questo periodo mister Aquilani dovrà necessariamente individuare il sostituto ideale da schierare sul fronte offensivo. A partire dalla partita di sabato 23 settembre, quando alle 14 il Pisa sfiderà la Feralpisalò sul terreno del Garilli di Piacenza (l'impianto dei verdiblu non è a norma per la B). I biglietti per la partita valida per il sesto turno del torneo sono in vendita sul circuito Vivaticket senza limitazioni fino alle ore 22 di venerdì 22 settembre.

Non ci sarà spazio per tirare il fiato perché i nerazzurri pochi giorni dopo saranno nuovamente di scena in Emilia. Martedì 26 settembre infatti il campionato ha in programma il secondo turno infrasettimanale: alle 20.30 lo Sporting Club farò visita alla Reggiana. Anche i tagliandi per il Mapei Stadium sono già in vendita sul sito e nei punti vendita di Vivaticket, senza limitazioni, fino alle ore 22 di lunedì 25 settembre.