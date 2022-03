Scocca la 'Scintilla della pace' per l'Ucraina sui campi di Oratoio

La crisi che si sta consumando in Ucraina, con il relativo carico di emergenza sociale, umanitaria ed economica delle popolazioni colpite dal conflitto bellico scatenato dalla Russia, ha provocato una marea di solidarietà che ha investito tutti i settori della nostra vita. Dalle stanze della politica alle sedi delle associazioni di volontariato, la mobilitazione è massiccia e si traduce in donazioni concrete e gesti di vicinanza e sostegno. Tra questi c'è anche quello che nei prossimi due week end (5-6 e 12-13 marzo) attuerà la Asd Scintilla, storica società dilettantistica di Oratoio.

"Al fine di sensibilizzare tutti sul tema delicato della guerra, la società ha deciso di far portare ai ragazzi/bimbi che il prossimo week end e quello successivo giocheranno in casa, la bandiera della Pace a centrocampo prima di ogni gara. L'iniziativa verrà pubblicizzata sui nostri social. Promuovendo questa iniziativa si vuole dare risalto al valore della Pace, alla solidarietà, alla convivenza e all'autodeterminazione dei popoli" si legge nel comunicato diramato dal club biancoceleste. La seconda iniziativa è più ad ampio raggio: "Pace e integrazione allo scopo di dare un aiuto fattivo alla causa dei profughi di guerra. La societa' si rende disponibile a far partecipare alle attività sportive i bambini delle famiglie provenienti dell'Ucraina stabilitesi qui da noi perché possano integrarsi e fare liberamente sport".