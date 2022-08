Jacopo Balestri è il nuovo direttore tecnico del Pisa Ovest. L'ex giocatore del Pisa Sporting Club e di Modena, Reggina, Torino, Ponsacco e Signa, dove ha iniziato la carriera di dirigente, proseguita poi a Ponsacco e San Prospero fino ad arrivare appunto alla società Pisa Ovest. Jacopo Balestri dopo una breve riunione tecnica con gli allenatori delle varie categorie del settore giovanile, è stato presentato dal Ds Christian Campennì mercoledì 3 agosto presso gli impianti sportivi di Via Livornese nel quartiere di Porta a Mare.

"Sono molto contento di questa mia nuova avventura al Pisa Ovest - afferma Jacopo Balestri al momento della presentazione - per me equivale ad un ritorno a casa visto che sono nato e cresciuto a Pisa. In questa società ho tanti amici e conosco molte persone e per me rappresenta una famiglia. Il nostro obiettivo - prosegue Balestri - è quello di far crescere i nostri giovani e renderli felici. Il sogno sarebbe quello di vederli giocare in futuro in campi importanti di serie A".