Nerazzurri dalla nascita: il Pisa S.C. lancia una campagna dedicata ai neonati

Lo si dice un po' in tutte le famiglie pisane appena arriva un nuovo nato ad allietare la vita: "Ha già la fede nerazzurra nel cuore!". Da oggi questa passione si potrà toccare con mano grazie all'ambiziosa 'Campagna nascite' che il Pisa Sporting Club lancia con la collaborazione dell'Azienda ospedaliero universitaria pisana e Agos. Tutti i neonati che verranno alla luce nelle strutture ospedaliere della città, con l'obiettivo di allargare il progetto anche a tutti gli ospedali della provincia, quando torneranno a casa con le loro famiglie riceveranno un kit nerazzurro. All'interno un cappellino, una card per sconti, un libro ricordo dei primi momenti felici e una maglia su misura per il nuovo 'mini tifoso'.

"Finalmente siamo riusciti a mettere a punto questa iniziativa, grazie all’Aoup - commenta il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado - noi vogliamo percorrere la strada dello sport come l’abbiamo iniziata. Ogni giorno nascono dei bambini, e noi vogliamo dargli il benvenuto. La consideriamo come una cosa benaugurante, non è importante che si affezionino o no ai nostri colori, ma vogliamo dargli il benvenuto, tutto questo senza ritorni economici. Doneremo delle maglie alle famiglie e ai bambini che potranno indossarle nei primi mesi della loro vita. Questa è un’operazione che dovrà durare nel tempo. Per noi si tratta del benvenuto di buona vita, con maglietta ad hoc con la quale faranno quello che vogliono".

Corrado aggiunge: "Penso di avere l’orgoglio di dire che non ci sono molte società che fanno questo tipo di iniziative. Aspettavo di poter partire con questo progetto fin dal nostro arrivo. Addirittura dai famosi mesi della due diligence con la precedente società. Io pensavo tra me e me che sarebbe stato bello partire subito con un’operazione del genere, ma non riuscimmo metterla in pratica a causa di tante vicissitudini che ben conoscete. Nell’ultimo anno e mezzo ci siamo buttati a capofitto su questo lavoro, e abbiamo trovato la partnership da parte dell’azienda ospedaliera pisana. Così è nato il progetto".

"Per noi è molto importante questa iniziativa, sia per gli operatori sanitari che per la popolazione. Questo sentimento di considerazione che la società nerazzurra ha voluto darci è importante, il riconoscimento del valore del nostro lavoro" commenta con orgoglio la dottoressa Grazia Luchini, direttore sanitario dell'Aoup. "L’iniziativa è bella e simpatica e sarà accolta molto bene - prosegue - la dimissione dopo il parto è un momento felice e questo può contribuire a renderlo ancora più felice, magari avvicinando i ragazzi allo sport, un ambito molto vicino e connesso alla salute, si tratta di un segnale importante. Dopo questi due anni di isolamento lo sport può essere un modo di riprendere a vivere". Carlo Milli, direttore amministrativo dell'Azienda, conclude: "E' importante che si sperimentino delle nuove forme di collaborazione facendo cose innovative e non è semplice, ci rendiamo conto, lavorare con le aziende ospedaliere. E' iniziato però un percorso che può essere applicato anche ad altre iniziative. Oggi si incontrano due eccellenze del territorio".