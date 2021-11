Lorenzo Lucca brilla in formato nazionale: ancora in gol con l'Under 21

Gol e assist, oltre a tante giocate di qualità e un grande impegno al servizio della squadra: la prestazione sfoderata da Lorenzo Lucca con la maglia dell'Under 21 fa ben sperare l'intero ambiente nerazzurro. Il bomber del Pisa è stato il protagonista assoluto del 2-0 con il quale la nazionale guidata da Nicolato ha sbancato il terreno dell'Irlanda nella quinta partita del girone di qualificazione ai Campionati europei di categoria del 2023 che si svolgeranno in Romania e Georgia.

Il centravanti ha aperto le marcature a metà primo tempo con un diagonale nel cuore dell'area di rigore, approfittando di un errore della difesa di casa. E al 90' ha propiziato il raddoppio 'pulendo' il pallone al limite dell'area di rigore italiana e lanciando a tu per tu col portiere avversario il compagno di reparto Cancellieri, bravo a realizzare il 2-0. Una prestazione totale per il numero 9 dell'Under 21 e del Pisa, che era a secco di segnature proprio dalla precedente uscita con l'Italia: 1-1 con la Svezia il 12 ottobre. Il successo consente all'Under 21 di rimanere in scia proprio della capolista scandinava: Svezia a quota 14 dopo 6 gare giocate, Italia a 13 ma con 5 partite disputate. Le qualificazioni torneranno a disputarsi il 25 marzo.

Positiva anche la prestazione dell'altro nerazzurro impegnato in gare internazionali. Si tratta di Adam Nagy, che con la sua Ungheria ha travolto 4-0 San Marino nel match di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Il regista nerazzurro è rimasto in campo per circa un'ora prima di essere sostituito. Entrambi i calciatori, insieme a Tourè (squalificato per tre turni, in attesa del ricorso che la società presenterà la prossima settimana), salteranno la partita che il Pisa disputerà domenica 21 novembre alla ripresa del campionato. All'Arena Garibaldi (ore 20.30) sarà di scena il Benevento. Luca D'Angelo sta guidando gli allenamenti dividendosi tra i terreni di San Piero a Grado e lo stadio, dove nella giornata di venerdì 12 novembre ha svolto un allenamento congiunto con il San Miniato: 4-0 per i nerazzurri grazie al gol di Cohen e alla tripletta di Cisco.