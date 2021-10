Lorenzo Lucca non si ferma più: gol anche nell'Under 21 azzurra

Sembra conoscere una sola lingua Lorenzo Lucca: quella del gol. Il bomber nerazzurro, dopo aver conquistato la vetta della classifica marcatori della Serie B con 6 centri in 7 partite, si è preso le copertine anche della nazionale Under 21. Alla sua seconda convocazione con la maglia degli azzurrini, Lucca ha risposto alla fiducia del Ct Nicolato con due buone prestazioni nelle gare di qualificazione ai Campionati europei di categoria.

Dopo una discreta gara contro la Bosnia, Lorenzo Lucca ha timbrato il cartellino nella gara di martedì 12 ottobre contro la Svezia, match delicato perché poneva di fronte le due capoliste del girone di qualificazione. Il bomber nerazzurro ha rotto il ghiaccio anche con la nazionale con un gol simile, per movimento e fattura, a quelli realizzati contro Alessandria e Parma. Taglio sul secondo palo e destro al volo per correggere in porta il suggerimento, in questo caso, del compagno di nazionale Rovella. E, come se non bastassero le prime pagine tributategli nei giorni scorsi, anche oggi i maggiori quotidiani sportivi non fanno che riempirlo di elogi.

Il centravanti rimane comunque con i piedi per terra e con la mente ben focalizzata su quello che lo attende tra pochi giorni: la trasferta di Crotone di sabato 16 ottobre con il Pisa. Lucca è tornato alla base quest'oggi e riprenderà la regolare preparazione agli ordini di mister D'Angelo in vista della trasferta in Calabria.

Fonte foto: pagina Facebook Nazionale italiana di calcio