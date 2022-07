Lorenzo Lucca ai saluti: per il centravanti c'è la Serie A

C'è la Serie A nell'immediato futuro di Lorenzo Lucca. Il bomber originario di Moncalieri ha ultimato la valigia ed è pronto a salire sull'auto che lo porterà alla sua nuova destinazione: Bologna. Il club rossoblu nelle ultimissime ore ha piazzato l'affondo decisivo per rilevare il cartellino del numero 9, mettendo sul piatto un'offerta che ha incontrato la soddisfazione della dirigenza dello Sporting Club e del calciatore stesso. Lucca approderà in Emilia, per ricoprire il ruolo di vice Arnautovic, con la formula del prestito oneroso con diritto e obbligo di riscatto: al club di via Battisti andranno subito circa 2 milioni di euro. Al termine della stagione 2022-2023, nel caso in cui dovessero essere raggiunti determinati traguardi fissati nel contratto tra le parti, al Pisa arriverebbero altri 6 milioni di euro più bonus, che porterebbero la cifra complessiva della vendita a 10 milioni. A brevissimo sono attese inoltre le ufficialità delle cessioni di Berra e Siega al SudTirol, neopromosso in Serie B, e del ritorno di Ernesto Torregrossa in nerazzurro.