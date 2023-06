Manuel Caponi riparte da una squadra di Eccellenza

Nuova avventura per il pontederese Manuel Caponi. L'ex calciatore granata, costretto al ritiro nel 2011 dopo essere stato in pericolo di vita a causa di un brutto scontro di gioco, nella prossima stagione farà il suo debutto su una panchina del campionato di Eccellenza. Infatti, dalla giornata di ieri, martedì 13 giugno, Caponi è ufficialmente il nuovo tecnico della Pro Livorno Sorgenti, squadra reduce da una comoda salvezza nella categoria "Regina" nell'annata 2022/23. 36 anni ed un passato da allenatore ricco di successi nelle giovanili del Pontedera, conta anche esperienze con i Giovanissimi Nazionali e della Berretti del Pisa, mentre nella stagione appena conclusa ha guidato il Ponsacco in Promozione.