Maurizio Pellegrini è il nuovo direttore sportivo del Pisa Ovest

Il Pisa Ovest ha presentato Maurizio Pellegrini come nuovo Direttore sportivo della società di Porta a Mare. Un passato per lui, sia da allenatore che da direttore sportivo. Tra le altre esperienze, l’ultima quella a Perignano. In passato ha collaborato con molte società tra cui la Scintilla, il Pontedera, Capannoli, Fucecchio, San Miniato, Tuttocalzatura San Frediano, Alberone, La Cella e molte altre.

Pellegrini spiega i motivi che lo hanno portato ad accettare questa nuova avventura: "Sono contento per questa nuova esperienza al Pisa Ovest. Il nostro obiettivo è di creare un gruppo giovane e vincente. Il Pisa Ovest è una società molto importante sul territorio e non solo. Una società in crescita, un gruppo di lavoro con nomi importanti a partire da Jacopo Balestri, Sergio Settini, Nevio Vinciarelli, dove si potrà lavorare per obiettivi importanti".

Il neo ds del Pisa Ovest spiega: "Il Direttore tecnico Stefano Cattani mi ha illustrato il progetto ed è stato molto convincente. La nostra politica sarà quella di lavorare con i giovani e di creare un gruppo per la prima squadra, già vincente a partire da quest’anno. Abbiamo una rosa di tecnici molto valida, a partire da Claudio Leoni, che non ha neanche bisogno di essere presentato, così come Sergio Settini, che io conosco da quando ero piccolo. Lavorare per questa società con queste figure di prestigio non può che caricarmi".

Contestualmente all’arrivo di Maurizio Pellegrini la società di Porta a Mare ha annunciato la chiusura del rapporto di collaborazione con Christian Campennì che il Pisa Ovest "ringrazia per il lavoro svolto, l’impegno profuso e per la professionalità dimostrata dal suo arrivo, augurandogli un in bocca al lupo per le sue esperienze future".