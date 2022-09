A Coltano il 7° 'Meeting Autoferrotranvieri di Calcio a 7'

Il Circolo Ricreativo Il Tranviere ha organizzato il 7° 'Meeting Campionato Nazionale Autoferrotranvieri' di Calcio a 7. Pisa è stata la sede di questo evento sportivo molto importante dove hanno partecipato oltre al Cral di Pisa, le città di Milano, Genova, Parma, Firenze, Roma, Pescara-Chieti e Palermo. Il Meeting, svoltosi nei giorni 8-9-10 settembre, ha visto vincitrice la squadra di Genova.

"Sono doverosi i ringraziamenti, oltre naturalmente a tutti i calciatori, dirigenti, accompagnatori, volontari, addetti ai campi sportivi che sono giunti a Pisa da molto lontano - commenta il presidente del Circolo pisano Alessandro Montosi - ad Autolinee Toscane che gentilmente ha concesso un autobus a disposizione degli organizzatori per i tre giorni, affinchè potesse servire come navetta per accompagnare i partecipanti. Ringraziamenti a Simone Del Moro, responsabile Calcio a 7 AICS Pisa, agli arbitri, alla Pubblica Assistenza di Riglione, alla Misericordia di Livorno, ai Responsabili degli Impianti Sportivi e Ristorante Zara che con professionalità hanno saputo gestire un alto numero di commensali con l’accompagnamento musicale di Sal Mediterraneo".

Montosi conclude: "In ultimo ma non certo per importanza, un ringraziamento particolare va all’Associazione Nazionale Circoli Autoferrotranvieri e Mobilità per avere ammesso la partecipazione di una donna nella squadra pisana, la nostra collega Sara Gioli alla quale è doveroso un plauso per il coraggio, la determinazione e la competenza in campo che niente ha da invidiare ai colleghi uomini".