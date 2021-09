Al via la 16° edizione del 'Memorial Luigi Toni'

Prenderà il via venerdì 17 settembre presso il campo sportivo 'Lido Luzzi' di Barbaricina in via del Capannone il 'Memorial Luigi Toni', giunto alla sedicesima edizione, dedicato al padre del main sponsor della società sportiva Pisa Ovest, che è stato per molti anni tra i più assidui e impegnati collaboratori della società. Oggi è suo figlio, Stefano Toni, a proseguire nella sua attività in quanto sponsor ufficiale del Pisa Ovest, società nata dalla fusione di Aurora, Sporting 2000, Turris e Alberone.

Il Torneo Luigi Toni è uno dei più importanti nel circuito pisano che torna dopo la lunga assenza dovuta alla pandemia. Quest’anno nel rispetto dei protocolli Figc si tornerà in campo con grande entusiasmo e ai nastri di partenza ci saranno Pisa Sc, US Citta’ di Pontedera, Empoli, Fiorentina, U.S. Pistoiese e naturalmente il Pisa Ovest squadra ospitante. Scenderanno in campo le categorie Esordienti 1° anno, mentre le società professionistiche parteciperanno con i Pulcini 2° anno 2009. Le sei squadre partecipanti saranno suddivise in due gironi da tre. Il via venerdì 17 settembre alle ore 17.30 con Pistoiese - Pisa, gara inaugurale. La finalissima del torneo si disputerà domenica 19 settembre alle ore 19.30.