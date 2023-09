Con fiducia e convinzione, e con un 'campioncino' in più a infoltire la batteria di elementi offensivi. Il Pisa è partito alla volta di Modena, dove sabato 2 settembre (ore 18.30) disputerà la sfida valida per il quarto turno di campionato, con l'intento di battere i padroni di casa e tornare immediatamente alla vittoria dopo la delusione di martedì scorso. Da una formazione emiliana all'altra, dal Parma ai canarini: i nerazzurri si presentano all'appuntamento con Emanuel Vignato, acquistato a titolo definitivo dal Bologna.

"Soddisfatto del mercato"

Alberto Aquilani non nasconde la soddisfazione per le operazioni di calciomercato perfezionate da Giovanni Corrado e Stefano Stefanelli: "Ho a disposizione una squadra molto forte, composta da ragazzi che quotidianamente si mettono in discussione, pronti a sperimentare sempre qualcosa di nuovo. Il clima dentro allo spogliatoio è quello giusto, lo si è visto anche contro il Parma: nonostante le tante difficoltà, abbiamo comandato il gioco e ci saremmo meritati il pareggio finale. Adesso parlerà esclusivamente il campo: si chiudono le trattative e si pensa esclusivamente al campionato".

L'ultimo tassello aggiunto dai dirigenti corrisponde al profilo di Emanuel Vignato. L'attaccante, classe 2000, arriva a titolo definitivo dal Bologna per una cifra che si aggira attorno al milione di euro: Vignato ha firmato un contratto fino al 2026. Vignato è cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona società con cui ha debuttato giovanissimo in Serie B (32 presenze e 5 gol) prima di passare al Bologna; con i felsinei Vignato ha disputato due campionati e mezzo di Serie A prima di trasferirsi nella finestra di mercato invernale della passata stagione all’Empoli collezionando in totale 80 presenze (3 gol) nella Massima Serie. Importante anche il suo cammino in Nazionale culminato, per adesso, con 10 presenze (2 gol) nella selezione Under 21.

Il calciatore è già a disposizione di Aquilani, che lo porterà a Modena per fargli respirare subito l'atmosfera nerazzurra. Insieme a lui farà parte della spedizione anche Andrea Barberis, che ha raggiunto una condizione fisica sufficiente per rientrare nei convocati. Pienamente recuperato anche Moreo in attacco, mentre devono attendere il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali Tourè, Esteves, Caracciolo e Torregrossa.

"Affrontiamo una squadra che ha connotati tecnici e tattici differenti rispetto alle avversarie incontrate fin'ora - è l'analisi di Aquilani - Samp e Parma, come noi, prediligono il palleggio e la manovra su ampi spazi. Il Modena cerca di fare maggior densità in mezzo al campo e applica più fisicità al proprio gioco: ci siamo allenati per contrapporre le armi adeguate in fase di possesso e in difesa".

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Niccolò Baroni: con il fischietto fiorentino il Pisa ha raccolto 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'ultimo incrocio risale al 16 ottobre 2021: i nerazzurri persero 2-1 in casa del Crotone (in B).

Il Modena è una delle sette formazioni cadette ancora imbattuta, anche se come il Pisa ha disputato una gara in meno poiché nel calendario aveva la sfida con la Reggina. I precedenti ufficiali al Braglia sono 28: il bilancio complessivo evidenzia 6 vittorie nerazzurre, 14 sconfitte e 8 pareggi. Nell'ultimi incrocio ufficiale, giocato lo scorso 11 marzo, i canarini prevalsero 1-0. L'ultimo successo del Pisa è datato 10 dicembre 2000: in C1 i nerazzurri vinsero grazie alla rete realizzata da Domenico Costanzo.

Le probabili formazioni

Modena (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali; Palumbo, Gerli, Magnino; Tremolada; Manconi, Bonfanti. All. Bianco

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Hermannsson, Beruatto; Veloso, Marin; Arena, Valoti, D'Alessandro; Moreo. All. Aquilani