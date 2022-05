Monza-Pisa: ufficiale il maxischermo in piazza dei Cavalieri

Insieme è più bello ed emozionante. Giovedì 26 maggio il Pisa affronterà in trasferta l'andata della finale playoff per la Serie A: i nerazzurri giocheranno a Monza scortati da 'appena' 677 tjfosi. Tanti quanti ne può ospitare il settore ospiti dello stadio Brianteo. Moltissimi sono rimasti a bocca asciutta e per questo motivo il Comune ha lavorato per trovare una soluzione che consentisse agli appassionati di poter seguire in massa la partita degli uomini di Luca D'Angelo.

Pochi minuti fa il sindaco Michele Conti ha dato l'ufficialità: "Superando alcune difficoltà legate ai diritti tv e lavorando con il Pisa Sporting Club, la Prefettura e la SerieBKT domani sera installeremo un maxischermo in piazza dei Cavalieri per permettere ai tifosi nerazzurri che rimarranno in città di vivere insieme le emozioni della finale di andata playoff. Forza Pisa!".