Il cammino ufficiale del Pisa fino alla sesta giornata di campionato

Dopo il mese di agosto, anche il cammino che attende i nerazzurri nel mese di settembre ha preso forma. La Lega B infatti ha appena diramato orari e date ufficiali delle gare fino alla sesta giornata, quella che anticipa la prima sosta per le nazionali, in programma nel fine settimana del 24-25 settembre. Il primo impegno ufficiale che attende Marin e compagni è la sfida secca, valida per i trentaduesimi di finale, di Coppa Italia contro il Brescia: il match si giocherà sabato 6 agosto all'Arena Garibaldi.

La settimana dopo prenderà il via il torneo cadetto, con lo Sporting Club impegnato su un campo tradizionalmente stregato: il Tombolato di Cittadella. Il 21 agosto l'esordio casalingo contro il Brescia, e poi il resto delle gare fino alla metà di settembre. Eccole nel dettaglio:

- 1° giornata. Cittadella-Pisa, sabato 13 agosto, ore 20.45

- 2° giornata. Pisa-Como, domenica 21 agosto, ore 20.45

- 3° giornata. Pisa-Genoa, domenica 28 agosto, ore 20.45

- 4° giornata. Sud Tirol-Pisa, domenica 4 settembre, ore 16.15

- 5° giornata. Pisa-Reggina, sabato 10 settembre, ore 14

- 6° giornata. Venezia-Pisa, sabato 17 settembre, ore 14