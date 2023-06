Il Peccioli prepara la Prima: in entrata Ercole e Balli, addio con Nigro

Sarà un Peccioli subito protagonista. Dopo la vittoria del campionato di Seconda Categoria, la società presieduta da Alberto Macelloni ha tutta l'intenzione di ben figurare anche nella prossima stagione che, a quattro anni dalla rifondazione del 2019, segnerà il ritorno in Prima.

I nerazzurri ripartiranno da una base solida, il cui fulcro è rappresentato dal mister Eugenio Andreoli. L'ex giocatore e bandiera pecciolese, siederà sulla panchina del "Pagni" per la terza annata consecutiva. Già diverse le conferme annunciate per quanto riguarda la rosa: Marco Ciardelli, Gabriele Giusti, Gabriele Lupetti e Lorenzo Neri per la difesa; capitan Samuele Nacci, Matteo Telleschi e Vladislav Zhikov a centrocampo; bomber Luca Ciardelli, Lorenzo Bracci e Michael Novelli in attacco.

Proprio nel reparto offensivo il Peccioli ha piazzato il colpo Alessandro Ercole. Classe '95, livornese, ha un passato importante tra Inter e Viareggio Primavera, vestendo successivamente le maglie, tra le altre, di Geotermica e Rosignano. Schierabile come seconda punta, trequartista o punta esterna, Ercole rappresenta un prezioso innesto in termini di duttilità, estro e qualità.

Ai titoli di coda, invece, l'avventura in nerazzurro del portiere Niccolò Nigro. Classe '96, dal curriculum importante in categorie superiori avendo militato nella Berretti del Prato, in Serie D al Poggibonsi, in Eccellenza al Castelfiorentino ed in Promozione alla Lampo e al Gambassi, nell'ultima stagione ha vinto il premio di miglior portiere dilettante di Pisa e provincia. Al suo posto ecco il figlio d'arte Gabriele Balli. Classe '98, prodotto del vivaio di Empoli e Reggina, può vantare esperienze in D al Montecatini, in Eccellenza al Ponsacco ed in Cina allo Xiamen FC. Arriva dal Santa Maria a Monte.