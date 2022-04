Perugia-Pisa 1-1 | Per i nerazzurri un pareggio sofferto in terra umbra

Il Pisa pareggia 1-1 nella trasferta di Perugia. I nerazzurri in vantaggio nel primo tempo si fanno raggiungere nella ripresa dagli umbri. La squadra di mister D'Angelo si trova adesso al quinto posto in classifica a cinque punti dalla capolista Lecce.

La partita

Al 5' prima occasione per i padroni di casa con un tiro insidioso che Nicolas riesce ad alzare sopra la traversa. Poco dopo altra opportunità di passare in vantaggio per gli umbri con De Luca che viene contrastato dall'ex compagno di squadra al Chievo Leverbe.

E' il Pisa a portarsi in vantaggio al 28' con Puscas che raccoglie un passaggio filtrante di Sibilli e in dribbling fa fuori l'estremo difensore perugino infilando il pallone in rete.

Al 47' Perugia vicino al pareggio ma il palo dice no. Il primo tempo si conclude con i nerazzurri in vantaggio nonostante la supremazia territoriale dei padroni di casa.



Nella ripresa i ragazzi di D'Angelo si presentano in campo più pimpanti per cercare il raddoppio e l'occasione arriva al 58' con Marin che in contropiede serve Puscas, ma l'attaccante rumeno non riesce a controllare la sfera e la difesa umbra si salva in corner.

Al 67' pareggio della squadra di mister Alvini con Rosi che in mischia, sugli sviluppi di un corner, segna.

Tre minuti più tardi occasionissima per l'ex Lisi che a tu per tu con Nicolas si fa respingere il pallone dall'estremo difensore nerazzurro, che poi esce per un infortunio rimediato in precedenza al ginocchio. Al 73' il subentrato Livieri salva su colpo di testa di De Luca.

Si attenua nel finale la pressione dei perugini e i minuti scorrono senza ulteriori episodi degni di nota.

Il tabellino

Perugia: Chichizola; Sgarbi (35′ Rosi), Curado, Dell’Orco; Falzerano (62′ Carretta), Burrai, Segre (84′ Kouan), Santoro (62′ Beghetto), Lisi; De Luca, Matos (84′ Olivieri). A disposizione: Zaccagno; Angella, Zanandrea, Ferrarini, Ghion, Gybuaa, Murgia. All. Alvini.

Pisa: Nicolas (71′ Livieri); Hermannsson (79′ De Vitis), Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Tourè (79′ Masucci); Birindelli; Sibilli (69′ Torregrossa), Puscas (69′ Cohen). A disposizione: Berra, Siega, Mastinu, Gucher, Di Quinzio, Benali, Marsura. All. D’Angelo.

Reti: 28' Puscas, 67' Rosi