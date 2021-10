Pisa-Ascoli: le probabili formazioni | Nerazzurri a caccia di una vittoria che manca da un mese

Obiettivo: vittoria. Un bersaglio soltanto sfiorato negli ultimi otto giorni e che non viene centrato da quasi un mese. Il Pisa, ancora capolista, è chiamato a battere un colpo nell'incontro di domani contro l'Ascoli. Lunedì 1 novembre (ore 18) gli uomini di Luca D'Angelo tornano all'Arena Garibaldi dopo il pareggio di Cremona con l'intento di ritrovare i tre punti e dare solidità e continuità alla vetta della graduatoria. Da dieci turni consecutivi Gucher e soci occupano la prima piazza ma alle loro spalle la muta dei cani all'inseguimento si fa sempre più vicina e agguerrita.

Possibilità per Cohen

Dal big match dello Zini il Pisa è uscito con due conferme. La prima è che lo spessore tecnico-tattico dell'organico consente legittimamente di sognare un ruolo da protagonisti fino al termine della stagione. La formazione nerazzurra ha interpretato molto bene il match, difendendosi con ordine di fronte alle folate dei padroni di casa e proponendo con autorevolezza una manovra offensiva efficace. La seconda conferma è che la squadra deve salire un ulteriore gradino nella gestione del risultato, perché per la seconda volta consecutiva si è fatta recuperare in pieno recupero dopo un'intera partita vissuta senza correre particolari pericoli.

D'Angelo dovrà fare a meno di Marius Marin, che a Cremona ha rimediato la quinta ammonizione della sua stagione e domani sconterà una giornata di squalifica. Mancheranno poi i lungo degenti Berra e Siega, mentre tutto il resto del gruppo è a disposizione del tecnico. Sulle corsie laterali della difesa agiranno Birindelli e Beruatto, per garantire sostegno alla manovra offensiva e mettere in costante apprensione la retroguardia dell'Ascoli. I dubbi maggiori si concentrano tra la linea mediana e la trequarti.

La soluzione più 'scontata' per ovviare all'assenza di Marin è l'arretramento di Gucher sulla linea della metà campo accanto a Nagy e Tourè, con Sibilli sulla trequarti a supporto di Lucca e una spalla. Questo ruolo potrebbe essere interpretato da Cohen: l'israeliano sta molto bene e dopo una serie di gare viste dalla panchina o giocate per un piccolo spezzone, si candida per un posto da titolare.

Crisi di risultati

La formazione marchigiana non vince da ben 5 partite, nelle quali ha collezionato 3 sconfitte e 2 pareggi. Un percorso che ha allontanato la squadra di mister Sottil dalle primissime posizioni della classifica dopo un'ottima partenza. Il recente rendimento ha aperto un vasto fronte di critiche nei confronti del tecnico e della sua gestione dei titolari, ma la proprietà bianconera è stata molto chiara proprio dopo l'ultima sconfitta, incassata in casa per mano della Spal: Sottil non è in dubbio e a Pisa non si gioca la classica ultima spiaggia.

L'arbitro e le curiosità della partita

La sfida sarà diretta da Matteo Marcenaro di Genova. Il fischietto ligure in carriera ha incrociato il Pisa in tre occasioni: nella vittoria contro la Virtus Entella nell'ultima giornata dello scorso campionato, nel successo casalingo con il Cuneo nel 2018 (in C) e nella rovinosa sconfitta di Carrara del novembre 2018 (4-1 in Serie C).

Pisa e Ascoli si sono incrociati sul prato dell'Arena Garibaldi 17 volte nella loro storia. Il bilancio complessivo evidenzia 10 vittorie nerazzurre contro le 3 marchigiane, i pareggi sono 4. Nell'ultima sfida ufficiale, disputata nel dicembre del 2020, il Pisa si impose 2-1 grazie alle reti di Vido e Birindelli, che ribaltarono il vantaggio momentaneo degli ospiti realizzato da Bajic.

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Gucher, Nagy, Tourè; Sibilli; Lucca, Cohen. All. D’Angelo

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, D’Orazio; Eramo, Buchel, Maistro; Sabiri; Bidaoui, Dionisi. All. Sottil