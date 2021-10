Verso Pisa-Ascoli: biglietti in vendita da mercoledì 27 ottobre solo nei punti vendita

La gara con la Cremonese dietro l'angolo e una nuova partita da vivere sui gradoni dell'Arena garibaldi alle porte. Non conosce soste questa fase del campionato di Serie B, incastonata tra una sosta per le nazionali e un nuovo stop per consentire lo svolgimento delle gare internazionali. Giovedì 28 ottobre i nerazzurri saranno di scena allo Zini di Cremona (ore 20.30) e lunedì 1 novembre torneranno sul prato di casa per ospitare l'Ascoli (ore 18) nell'undicesima giornata del torneo cadetto.

Proprio in relazione a questo match, la società di via Battisti comunica le modalità di acquisto dei tagliandi. Su decisione del Gos è vietata del tutto la prevendita online, a causa dei rapporti tesi tra le due tifoserie: i biglietti potranno essere acquistati soltanto nei punti vendita ufficiali del circuito Ticketone. Prevista, come di consueto, una prima fase di prelazione e poi la vendita libera. Ecco tutti i dettagli.

Mercoledì 27 a partire dalle ore 10 e giovedì 28 ottobre potranno acquistare i biglietti solo i titolari di abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card Pisa S.C. relativo alla stagione agonistica 2019-2020, oltre ai titolari di Voucher rilasciato unitamente all’acquisto in promozione della maglia da gioco ufficiale stagione 2021-2022. L’acquisto in prelazione potrà essere effettuato solo ed esclusivamente ai botteghini presentandosi con tutti i dati richiesti dal sistema (ad esempio, sigillo fiscale o numero tessera tifoso). Per poter completare correttamente l’acquisto del biglietto, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione Covid 19, oltre ai dati anagrafici completi si dovrà fornire anche un recapito telefonico.

I titolari di voucher biglietteria (esempio, rimborsi passate stagioni) potranno usufruirne solo ed esclusivamente recandosi fisicamente presso il Pisa Store di via Oberdan-Borgo Largo 22. Chi ha acquistato in promozione la maglia ufficiale per la stagione in corso, ottenendo così un Voucher di prelazione, avrà diritto ad usufruire dello stesso anche per l’acquisto dei biglietti in oggetto: ovviamente solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22). La vendita libera inizierà venerdì 29 ottobre (ore 10), salvo esaurimento dei tagliandi disponibili. Tale apertura riguarderà anche il settore ospiti.

Questi gli orari dei punti vendita nei due giorni riservati ai titolari di prelazione.

- PISA STORE (via Oberdan, Borgo Largo)

Mercoledì 27 ottobre. 9.30-13.30 e 15.30-19.30

Giovedì 28 ottobre. 9.30-13.30 e 15.30-19.30

- PISA STORE (via Luigi Bianchi)

Mercoledì 27 ottobre. 10-13 e 14-20

Giovedì 28 ottobre. 9-14 (orario continuato)

- SOLO PISA (via Piave)

Mercoledì 27 ottobre. 10-13 e 14-20

Giovedì 28 ottobre. 9-19 (orario continuato)

- TIFO PISA (Fornacette)

Mercoledì. 10-13 e 14-19.30

Giovedì. 10-13 e 14-19.30