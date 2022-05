Verso Pisa-Benevento: prevendita sopra quota 6mila, scatta la vendita libera

Oltrepassato il muro delle seimila presenze: l'obiettivo adesso è esaurire il resto dei tagliandi ancora a disposizione per rispondere all'appello lanciato da squadra e allenatore al termine della sfida di andata della semifinale playoff, giocata ieri sera a Benevento. Sabato 21 maggio, alle ore 18, la passione nerazzurra ha l'appuntamento con l'Arena Garibaldi: c'è il ritorno da vincere (è sufficiente anche un solo gol di scarto) per cancellare l'immeritata delusione della sconfitta di ieri al Vigorito e approdare alla finale che mette in palio la promozione in Serie A. Dalle ore 15 di oggi pomeriggio, mercoledì 18 maggio, parte la vendita libera senza alcun vincolo di prelazione.

Tutte le info

La società Pisa Sporting Club comunica che al termine delle prelazioni, dedicate agli abbonati della stagione 2019-20 e ai possessori del tagliando di Pisa-Cosenza, è stata superata la quota di 6mila biglietti venduti. Alle ore 15 inizierà la vendita libera dei biglietti ancora disponibili; anche in questo caso solo ed esclusivamente nei consueti punti vendita (on line non attivo):

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

Questa la disponibilità di biglietti, settore per settore:

- Tribuna Superiore. Alta

- Tribuna Inferiore. Alta

- Gradinata. Media

- Curva Nord. Bassa

Più nel dettaglio, sono circa 200 i tagliandi a disposizione in Curva Nord e circa mille in Gradinata. Nei due settori della Tribuna invece sono ancora disponibili quasi 2mila tagliandi.