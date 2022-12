Pisa-Brescia: le probabili formazioni | D'Angelo: "Guido un gruppo di uomini fantastici: meritano altre soddisfazioni"

Il Pisa vuole fare tredici e proseguire nella sua lunga rincorsa ai piani altissimi della classifica. Il pareggio a reti bianche in casa della capolista Frosinone, domenica scorsa, ha portato a dodici la striscia di partite senza sconfitte, consolidando l'ottava posizione in classifica. Sabato 17 dicembre all'Arena Garibaldi arriva il Brescia (inizio alle 18), che precede i nerazzurri di una lunghezza: si tratta quindi di un'occasione ghiottissima per scavalcare un'altra concorrente per i playoff e centrare la quinta vittoria interna consecutiva.

Nicolas recuperato

Alla vigilia della sfida con le Rondinelle, Luca D'Angelo concentra la sua attenzione sullo spogliatoio: "Ho la fortuna di allenare un gruppo di uomini fantastici. La rimonta in classifica è principalmente merito loro. Io li alleno durante la settimana e do loro qualche indicazione dalla panchina durante le partite, ma il grosso del lavoro lo fanno loro. Se non si hanno dentro certi valori, non si raggiungono risultati importanti. Meritano tante altre soddisfazioni". D'Angelo si sofferma anche sulla società: "Quando sono arrivato non ho trovato un ambiente a pezzi. Nessuno aveva paura, nessuno era spaesato: tutti sapevano benissimo cosa fare per riportare il Pisa in alto. Merito principalmente della società, che nei momenti più delicati sa sempre trasmettere serenità e tranquillità".

Poi il tecnico nerazzurro sposta l'attenzione sul prossimo avversario: "Ultimamente stanno incontrando parecchie difficoltà a vincere, ma rimangono una formazione molto esperta, ricca di tanti elementi in grado di fare la differenza sul terreno di gioco. Siamo consapevoli di non poter sottovalutare il Brescia. Una chiave tattica importante della gara può essere il rifornimento del terminale offensivo: in casa lo stiamo facendo abbastanza bene, in trasferta abbiamo un po' troppa apprensione. Dobbiamo acquisire ancora più coraggio e sfrontatezza nell'ultimo passaggio".

A sinistra mancherà per squalifica Pietro Beruatto, e per la sua sostituzione i candidati sono tre: Calabresi, Esteves e Jureskin. "Stanno tutti e tre molto bene e deciderò soltanto a ridosso della partita" afferma D'Angelo. La sensazione però è che possa essere dirottato sulla corsia mancina Calabresi, per poter sfruttare a pieno la spinta di Esteves a destra. Sarà della partita, seppur della panchina, anche Nicolas: "E' pienamente recuperato e farà parte dei convocati". Insieme a lui anche Canestrelli, fresco di convocazione per uno stage con la nazionale maggiore organizzato dal Ct Mancini dal 20 al 22 dicembre: "Siamo tutti molto felici per lui - sottolinea l'allenatore abruzzese - pur essendo molto giovane, ha la cultura del lavoro ed è molto apprezzato da tutto il gruppo, società compresa. La concorrenza al centro della nostra difesa è altissima e serve anche a lui per crescere in fretta".

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Matteo Marchetti: l'arbitro di Ostia Lido ha incrociato il Pisa in quattro occasioni, nelle quali i nerazzurri hanno centrato 3 vittorie e 1 pareggio. In questa stagione è stato l'arbitro della sfida di Perugia, la prima con D'Angelo nuovamente in panchina: la doppietta di Gliozzi e il gol di Tourè consegnarono la vittoria al Pisa. Curiosamente, Marchetti è stato anche l'arbitro del debutto assoluto di D'Angelo in nerazzurro: Pisa-Triestina di Coppa Italia del 29 luglio 2018, vinta ai rigori dopo il 2-2 dei tempi supplementari.

Da una parte ci sono i 12 risultati utili consecutivi dei nerazzurri, dall'altra l'unica vittoria nelle ultime 11 partite del Brescia, che ha totalizzato 6 pareggi e 4 sconfitte. La sfida tra Pisa e Brescia è una delle grandi classiche: sono ben 25 i precedenti tra le due formazioni all'Arena Garibaldi. Nell'ultima, disputata il 6 agosto scorso, le Rondinelle passarono con un roboante 4-1: era il Primo turno di Coppa Italia e anche l'esordio di Maran come neoallenatore dello Sporting Club. Il bilancio complessivo è di 17 vittorie del Pisa, 4 sconfitte e 4 pareggi.

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-2-1): Livieri; Esteves, Hermannsson, Barba, Calabresi; Tourè, Nagy, Marin; Tramoni, Morutan; Torregrossa. All. D'Angelo

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Galazzi, Van De Looi, Labojko; Moreo; Ayè, Bianchi. All. Clotet