Pisa-Brescia 3-0 | Manifesta superiorità: i nerazzurri volano

Quinta vittoria consecutiva in casa, quarta sfida in fila senza reti al passivo, tredicesimo risultato utile consecutivo, quinto posto (momentaneo) in classifica. Non servono altre parole per raccontare l'ultima partita casalinga del 2022 che il Pisa domina in lungo e in largo contro un Brescia lontanissimo parente di quello che aveva maramaldeggiato a inizio agosto, in Coppa Italia.

Il primo tempo nerazzurro è fulminante per qualità tecnica, ferocia agonistica, applicazione tattica. Le rondinelle vengono stordite dopo appena due minuti quando Torregrossa scappa a Cistana ed entra in area. Dal suo suggerimento al centro dell'area nasce il calcio di rigore: il tocco con la mano di un calciatore bresciano sul tiro strozzato di Jureskin è netto. Torregrossa dal dischetto spiazza Lezzerini e sblocca il punteggio. Gli ospiti sono letteralmente storditi e rimangono in bambola di fronte alle sgasate di Morutan, Torregrossa e Gliozzi, aiutati a turno da Tourè, Calabresi e Jureskin. Al 20' arriva anche il raddoppio con una magia di Morutan, che sforna l'ottavo assist della stagione per la testata di Gliozzi. I nerazzurri arrivano al tiro in un altro paio di occasioni con Gliozzi e Morutan, ma in qualche modo la spaesata difesa biancoblu si salva.

La ripresa è pura accademia. La superiorità nerazzurra nei confronti degli ospiti è talmente evidente che la squadra di D'Angelo dà l'impressione di divertirsi ogni volta che spinge. E lo fa con molta meno ferocia rispetto al primo tempo, ma con la stessa precisione. Ogni volta che i nerazzurri spingono sull'acceleratore, il Brescia va in affanno. A nulla servono i cambi decisi da Clotet: l'unica vera conclusione dei suoi arriva su punizione dai trenta metri, che Livieri blocca senza alcun problema. E poi arriva il sigillo a una serata magnifica con la doppietta di Gliozzi, caparbio prima nel recupero del pallone sulla trequarti e poi bravissimo a superare Lezzerini da posizione defilata.

La partita

Nell'ultima gara interna del 2022 il Pisa si vuole regalare la quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche e il tredicesimo risultato utile consecutivo. Per dare ancora un segnale a tutte le altre concorrenti dei piani altissimi e anche per concedersi il quinto posto momentaneo in classifica, in attesa delle sfide che verranno giocate domani pomeriggio. D'Angelo per sostituire lo squalificato Beruatto lancia dal 1' Jureskin, confermando in blocco il centrocampo di Frosinone. L'altra novità della serata è in attacco, dove partono in coppia per la prima volta Torregrossa e Gliozzi supportati da Morutan.

La gara si apre immediatamente con un episodio cruciale. Torregrossa al 2' prende il tempo al suo marcatore e si invola verso la porta. Una volta arrivato sul fondo prova a rimettere la palla al centro, sul rimpallo Jureskin va al tiro ma 'ciabatta' la conclusione: buon per lui che la palla caramboli prima sul corpo di un bresciano e poi sulla mano di un altro avversario. Marchetti non ha dubbi: è rigore. Va Torregrossa: palla da una parte, portiere dall'altra, 1-0 al 4'. Il Brescia accusa il colpo e fa una fatica tremenda a mettere il naso fuori dalla propria metà campo. E al 10' ringrazia la mira sballata di Jureskin, che riceve il suggerimento strepitoso di Morutan, bravo a liberarsi sulla linea di fondo, ma dal cuore dell'area spedisce altissimo.

Nei primi venti minuti i nerazzurri collezionano anche due giri dalla bandierina e il secondo gol. Morutan è spaziale nel dribbling su Huard e con il cross telecomandato sul secondo palo: Gliozzi brucia tutti e con un'incornata potente gonfia la rete. C'è una sola squadra in campo e si vede ancora al 28' quando i nerazzurri ripartono in contropiede con Morutan, Tourè e Gliozzi. I primi due scherzano con Adorni, il centravanti taglia a centroarea ma il suo tocco di prima intenzione termina fuori di pochissimo. Ancora Pisa al 34' quando Morutan calcia dalla distanza: Lezzerini è insicuro nella presa, la palla carambola tra i piedi di Torregrossa e Gliozzi che non riescono nel tap-in.

La prima parte della ripresa non racconta niente di nuovo. Il pallino del gioco rimane in mano a Gliozzi e compagni, che si danno l'impressione di divertirsi ogni volta che la palla supera la metà campo. Il Brescia ci prova soltanto con il lancio lungo alla ricerca delle spizzate aeree di Moreo: ma la squadra ospite è spenta. Clotet dalla panchina tenta di scuotere i suoi gettando nella mischia Olzer e Bianchi, al posto di Ayè e Galazzi. Ma la serata è stortissima per le rondinelle, che rimangono in dieci al 63' per il secondo giallo rimediato da Adorni. Morutan lo anticipa e il difensore bresciano gli rifila un calcione: espulsione sacrosanta.

Adesso ci sono molti più spazi per i nerazzurri che al 67' vanno vicini al tris con Tourè. Jureskin e Gliozzi sprintano sulla sinistra: il centrocampista in terzo tempo spedisce fuori di testa. Poi arrivano i primi cambi: fuori un ottimo Jureskin, al suo posto Esteves; dentro anche Mastinu al posto di Nagy. Al 77' arriva anche la prima conclusione pericolosa degli ospiti verso la porta di Livieri. Viviani si conquista una punizione dai trenta metri e si incarica anche della battuta: botta potente, Livieri blocca a terra. Il Pisa però non è appagato e continua a spingere fino al termine della gara. Gliozzi e Masucci (appena entrato al posto di Torregrossa) sono lo specchio della determinazione nerazzurra. All'85' Gliozzi pressa la linea difensiva bresciana che sbaglia l'uscita e si presenta in area di rigore. Prima tenta di imbucare per Masucci, tutto solo al centro, poi raccoglie la respinta disperata di Mangraviti e con un tocco felpato supera Lezzerini per il 3-0.

Il tabellino

Pisa-Brescia 3-0

Pisa (4-3-1-2): Livieri; Calabresi, Hermannsson, Barba, Jureskin (70' Esteves); Tourè (82' De Vitis), Nagy (70' Mastinu), Marin; Morutan (78' Tramoni); Gliozzi, Torregrossa (78' Masucci). All. D'Angelo

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Karacic, Adorni, Cistana (26' Papetti), Huard; Labojko, Viviani, Van De Looi; Galazzi (61' Bianchi); Moreo (65' Mangraviti), Ayè (61' Olzer). All. Clotet

Reti: 4' Torregrossa (P) rig., 20' Gliozzi (P), 85' Gliozzi (P)

Ammoniti: Huard (B), Adorni (B), Karacic (B), Calabresi (P), Olzer (B)

Note: arbitro Matteo Marchetti; angoli 3-2 (2-2); recupero 2' e 3'; Adorni (B) espulso al 63' per doppia ammonizione