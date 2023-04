Pisa-Cagliari 0-0 | Emozioni e sussulti: buon punto dei nerazzurri contro i sardi

I nerazzurri spingono, stringono le maglie quando devono difendersi al cospetto dell'ottima manovra degli ospiti, e costruiscono quattro palle gol nitide che lasciano spazio anche a un pizzico di rammarico per il risultato finale. Ma il Pisa mantiene la porta inviolata e conquista un punto comunque prezioso per la corsa ai playoff.

La partenza della sfida è fulminante. Il Pisa aggredisce fin dal fischio d'inizio e dopo un minuto esatto costruisce la prima palla gol. Morutan riconquista la sfera sulla trequarti e smarca Moreo al limite dell'area: diagonale troppo centrale e Radunovic ringrazia. Gli ospiti rispondono immediatamente con Lella, stoppato in corner dalla copertura di Nagy. Nel gioco del botta e risposta tocca ancora al Pisa provare a piazzare un cazzotto vincente, ancora con Moreo che si incunea in area dalla destra ma viene anche lui fermato in angolo quando va al tiro. Dal tiro dalla bandierina va di testa ancora il numero 32: fuori di pochissimo. L'ultima occasionissima della prima frazione è quella che capita sui piedi di Lella, pescato solissimo sul secondo palo con un tracciante rasoterra dalla linea di fondo: il centrocampista spedisce fuori da due passi.

La ripresa è meno spettacolare sul piano del gioco ma, se possibile, ancora più intensa per agonismo e determinazione da entrambe le parti. D'Angelo ci prova con i cambi, ma dalla panchina non arriva la scossa decisiva. Sembra una partita a scacchi, con gli ospiti che tengono in mano il pallino del gioco pur sbuffando, e non poco, sulle accelerazioni in verticale dello Sporting Club. Le occasioni nitide della seconda frazione sono nei minuti finali. Il Cagliari centra il palo pieno con Di Pardo al termine di una mischia furibonda sugli sviluppi del corner, poi Radunovic salva il risultato per gli ospiti distendendosi alla sua destra per deviare la botta col destro calciata da Sibilli dal limite dell'area.

La partita

Il pubblico delle grandissime occasioni e una sfida che si presenta da sola, portandosi con sé echi di un passato meraviglioso per entrambi le compagini. Pisa e Cagliari si affrontano nella giornata di Pasquetta per una gara che mette in palio punti pesantissimi per la corsa ai playoff. D'Angelo ritorna al 4-3-1-2 e schiera dal 1' il tridente pesante composto da Torregrossa, Moreo e Morutan. In mezzo al campo c'è Mastinu a completare il terzetto con Nagy e Marin.

I nerazzurri aggrediscono gli avversari fin dal fischio d'inizio e dopo appena un minuto costruiscono la prima occasione della serata. Morutan riconquista palla sulla trequarti e mette Moreo in condizione di battere a rete indisturbato dal limite: diagonale rasoterra centrale, che viene bloccato a terra da Radunovic. Le prime fasi dell'incontro sono molto combattute e il Cagliari risponde immediatamente al 6' con un'occasionissima per Lella, smarcato a centro area dalla sponda di Lapadula. Il centrocampista stoppa e calcia: Nagy si immola e devia in corner.

Ancora Pisa al 12' e sempre con Moreo che di fisico va via al suo diretto marcatore sull'inzuccata in verticale di Calabresi. Il centravanti cerca il tempo giusto poi per concludere dall'interno dell'area, ma viene chiuso in corner. E dalla bandierina va ancora il numero 32 di testa: deviazione decisiva della difesa sarda che si rifugia ancora in corner. Continuano i capovolgimenti di fronte e al 26' è il Cagliari che si morde le mani per la palla sciupata da Lella. La difesa nerazzurra perde un tempo e Nagy non riesce a liberare il limite dell'area: si infila Mancosu che dal fondo pesca Lella sul palo più lontano. Il cagliaritano si allunga ma spedisce la palla fuori.

La fase conclusiva della prima frazione è meno tecnica e decisamente più lottata. Il Cagliari cerca di alzare la pressione sulla linea della metà campo, i nerazzurri arretrano di qualche metro e badano maggiormente a difendersi. Anche Moreo e Morutan si impegnano a schermare la trama dei passaggi degli ospiti, che puntano principalmente sulle sgasate di Azzi sulla fascia sinistra. Di fatto però lo sforzo sardo si concretizza in un'incornata di Dossena da corner che Nicolas disinnesca senza problemi.

Il primo quarto d'ora del secondo tempo segue lo stesso spartito: il Cagliari ci prova con un maggiore palleggio, il Pisa si oppone con tenacia, organizzazione e intensità. Subito prima della sostituzione Mastinu raccoglie un buon suggerimento rasoterra di Beruatto e col mancino chiama all'opposizione col corpo Dossena, che devia in corner. Subito dopo entrano in campo Zuelli e Gliozzi per Torregrossa e Mastinu. Sul terreno di gioco non si sposta niente. La gara resta equilibrata, senza grossi sussulti su entrambe le sponde.

Si entra così nei minuti finali dove cresce ancora di più il pathos. Zuelli si esibisce in una splendida giravolta sulla linea di fondo e va via a Makoumbou, ma l'arbitro inspiegabilmente non fischia il fallo. Sul ribaltamento di fronte il Cagliari conquista un corner e centra il palo pieno in mischia con Di Pardo. E all'ultimo secondo del terzo minuto di recupero il Cagliari si aggrappa al proprio portiere, che salva letteralmente il risultato sul destro a botta sicura di Sibilli dal limite. Zuelli ancora una volta è bravo a inserirsi alle spalle della difesa sarda e serve a rimorchio il numero 17: destro di prima intenzione a mezza altezza, Radunovic si distende e cancella l'urlo di gioia di tutta l'Arena.

Il tabellino

Pisa-Cagliari 0-0

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi (80' Hermannsson), Caracciolo, Barba, Beruatto; Mastinu (61' Zuelli), Nagy, Marin; Morutan (66' Sibilli); Moreo (80' Tramoni M,), Torregrossa (61' Gliozzi). All. D'Angelo

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Azzi, Obert, Dossena, Di Pardo; Lella (67' Kourfalidis), Mokoumbou, Nandez; Mancosu; Lapadula, Prelec (80' Luvumbo). All. Ranieri

Reti:

Ammoniti: Nagy (P), Caracciolo (P)

Note: arbitro Federico La Penna; angoli 5-7 (2-5); recupero 1' e 3'