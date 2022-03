Verso Pisa-Cittadella, di nuovo tutti all'Arena: aperta la prevendita

Neppure il tempo di godersi lo stratosferico successo contro la Cremonese, che la marcia nerazzurra deve riprendere a tappe serrate. Domani, mercoledì 16 marzo, gli uomini di D'Angelo torneranno in campo per sfidare l'Ascoli al Del Duca. E domenica 20 marzo (ore 14) il Pisa sarà nuovamente di scena sul prato dell'Arena Garibaldi nella partita contro il Cittadella. E proprio per questo match è attiva la prevendita, con i consueti canali: prima fase di prelazione e poi si passerà alla vendita libera.

In attesa dell'ufficialità del ritorno al 100% della capienza (atteso per la fine del mese di marzo), anche contro il Cittadella l'Arena sarà aperta al 75%. Da oggi, martedì 15 marzo, è attiva sia la prevendita online sul sito di Ticketone che nei soliti punti vendita:

- Pisa Store (via Oberdan - Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

Fino a mercoledì 16 marzo (compreso) potranno acquistare i biglietti solo i titolari di abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card Pisa S.C. relativo alla stagione agonistica 2019-2020 oltre ai titolari di Voucher rilasciato unitamente all?acquisto in promozione della maglia da gioco ufficiale stagione 2021-2022. L?acquisto in prelazione potrà essere effettuato sia on line sul circuito Ticketone, sia direttamente ai botteghini inserendo i dati richiesti dal sistema (ad esempio, sigillo fiscale o numero tessera tifoso).

I titolari di voucher biglietteria (esempio, rimborsi passate stagioni) potranno usufruirne solo ed esclusivamente recandosi fisicamente presso il Pisa Store di via Oberdan - Borgo Largo 22. Chi ha acquistato in promozione la maglia ufficiale per la stagione in corso, ottenendo così un Voucher di prelazione, avrà diritto ad usufruire dello stesso anche per l?acquisto dei biglietti in oggetto: ovviamente solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store (via Oberdan - Borgo Largo 22). La vendita libera inizierà giovedì 17 marzo (ore 10) salvo esaurimento dei tagliandi disponibili.