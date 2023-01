Pisa-Cittadella: le probabili formazioni | Taddei: "Avversario fastidioso, ma vogliamo riprendere con una vittoria"

Il conto alla rovescia è iniziata. Tra poco meno di 24 ore il Pisa ritorna in campo per dare il via al girone di ritorno del campionato di Serie B: la base di partenza è un quinto posto in piena rimonta che, negli auspici di tutti, deve essere foriero di un'ulteriore risalita. Perché l'obiettivo dichiarato è uno: lottare col coltello fra i denti per uno dei tre biglietti che, a maggio, condurranno nel paradiso del calcio. Il primo ostacolo da superare si chiama Cittadella e arriverà all'Arena Garibaldi sabato 14 gennaio (ore 14): prevista una grande cornice di pubblico.

Fuori Torregrossa e Caracciolo

A presentare la sfida che contro i veneti c'è Riccardo Taddei al posto del costipato Luca D'Angelo: per il mister un forte mal di gola in via di guarigione. Il mister preferisce conservare le forze per la partita di domani, e così l'approfondimento dei temi più importanti della vigilia tocca al suo fedele assistente: "I ragazzi sono rientrati molto carichi dalla sosta natalizia. C'è una grande atmosfera e, soprattutto, il gruppo ha recuperato tutte le energie nervose spese nel corso della lunga rincorsa partita a inizio ottobre". Gli unici due assenti del match contro il Cittadella saranno Torregrossa e Caracciolo, "per il resto c'è l'imbarazzo della scelta, quasi troppa" sottolinea con una battuta Taddei.

Dietro alla risata con cui accompagna queste parole c'è tutta la serenità e l'autostima acquisita dalla squadra: "Anche chi ha giocato meno negli scorsi si sente pienamente dentro al gruppo e fa di tutto per metterci in difficoltà nelle scelte settimanali. E' così anche per la partita di domani: ci sono ballottaggi serrati in tutti i reparti che definiremo soltanto a ridosso del fischio d'inizio". Uno di questi riguarda i pali, dove Nicolas finalmente ha risolto tutti i guai muscolari che lo avevano attanagliato nel finale del 2022: il brasiliano si ricandida con prepotenza per la maglia da titolare a discapito di Livieri. "Abbiamo la fortuna di poter contare su due portieri dal valore assoluto - spiega Taddei - ci garantiscono un'affidabilità massima. Si guadagneranno le gerarchie a suon di prestazioni e ottimi allenamenti".

Il vice allenatore nerazzurro guarda anche ai prossimi avversari: "Ho riguardato tutte le loro partite. A dispetto della classifica, non mi sembrano una squadra in difficoltà. Hanno un'identità tattica molto precisa, palleggiano discretamente e militano in categoria da più tempo di noi. Sono uno degli avversari peggiori da incontrare alla ripresa dopo la sosta, ma prima o poi vanno incontrate tutte e quindi dovremo essere più bravi di loro".

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Matteo Gualtieri di Asti, alla prima stagione in carriera in B. Il fischietto piemontese ha arbitrato una sola volta il Pisa: il 23 marzo 2019 nella vittoria per 1-0 contro la Carrarese (in Serie C, decisiva l'incornata di Nicolas Izzillo).

I nerazzurri si presentano alla sfida con il Cittadella imbattuti da 14 gare, e con la porta inviolata da cinque turni consecutivi. Un rendimento che assume contorni ancora più eccezionali se si guarda al cammino interno: il Pisa ha collezionato cinque vittorie di fila da fine ottobre in poi, contro Modena, Cosenza, Ternana, Ascoli e Brescia. Viceversa, i record dei prossimi avversari sono tutt'altro che positivi. Il Cittadella occupa il penultimo posto con 19 punti e non vince dal 4 dicembre, quando in modo clamoroso sbancò il Ferraris, battendo 1-0 il Genoa. Dopo quell'acuto sono arrivate 4 sconfitte di fila. In trasferta i granata hanno segnato appena 6 reti in 10 match, incassandone esattamente il doppio: 12.

Le due formazioni si incrociano all'Arena Garibaldi per l'undicesima volta nella storia. Il bilancio sorprendentemente pende a favore dei veneti: il Pisa infatti ha collezionato 3 vittorie, 2 pareggi e ben 5 sconfitte. Nell'ultimo precedente, disputato il 20 marzo 2022, fu sufficiente una testata di Torregrossa per centrare il successo.

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-2-1): Livieri; Esteves, Hermannsson, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Morutan, Sibilli; Gliozzi. All. D'Angelo

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Donnarumma; Pavan, Danzi, Branca; Antonucci; Embalo, Asencio. All. Gorini