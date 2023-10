Tutto pronto per il rientro in campo: terminata la sosta delle nazionali, il Pisa si rituffa nel torneo cadetto e lo fa con uno degli avversari peggiori - per tradizione e per attitudine - che potesse trovare. Sabato 21 ottobre alle 14, all'Arena Garibaldi, arriva il Cittadella. Poco importa però l'avversario: i nerazzurri hanno il dovere di provare a vincere per cancellare quello 'zero' nella casella dei successi casalinghi da inizio stagione. Senza contare che il successo interno manca addirittura da sette mesi.

"Gruppo unito e consapevole della strada da fare"

Mister Alberto Aquilani introduce la partita partendo dalla fotografia dello spogliatoio: "Stiamo bene. La sosta ci è servita per lavorare sodo su tutti gli aspetti che nelle prime otto partite del campionato hanno funzionato meno. Siamo migliorati in consapevolezza, in solidità, in brillantezza mentale: ho visto un gruppo unito, convinto di proseguire sulla strada dell'approccio tattico intrapreso da questa estate". Il tecnico nerazzurro insiste su questo tema: "Dobbiamo sforzarci di non soffermarci esclusivamente sul dato delle zero vittorie casalinghe e del digiuno lungo sette mesi. Al centro del nostro orizzonte deve esserci la qualità del gioco, la volontà di incidere in ogni momento della gara. Se facciamo le cose provate e riprovate in allenamento, i risultati arrivano. Ne siamo tutti convinti e consapevoli".

Ad aiutare la squadra nella ricerca del successo ci sarà sicuramente Emanuel Vignato, "che ha risolto il problema fisico che lo aveva fermato due settimane fa". Sulla via del pieno recupero anche "Alessandro Arena: è rientrato in gruppo e sta recuperando gradualmente la condizione - spiega Aquilani - anche Gliozzi sta molto meglio e ha completato la parte della riatletizzazione. Adesso gli servono altri giorni per ritrovare la condizione fisica necessaria per essere utile anche durante la partita: ne è consapevole e lavora sodo per questo obiettivo".

Il giro in nazionale non ha lasciato strascichi per Marin, Nagy, Hermannsson e Mlakar: "Sono rientrati carichi e motivati. E soprattutto senza alcun acciaccio". Così Aquilani domani dovrà soltanto fare a meno di D'Alessandro (arrivato a metà del percorso di recupero dallo stiramento al collaterale del ginocchio), Matteo Tramoni ed Ettore Gliozzi. In dubbio Arena, ma potrebbe strappare la convocazione in extremis.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Juan Luca Sacchi: il fischietto di Macerata ha incrociato il Pisa in 9 occasioni. I nerazzurri hanno trionfato soltanto 2 volte, a fronte di altrettanti pareggi e ben 5 sconfitte. Nel curriculum dell'arbitro marchigiano con i nerazzurri anche il derby di Livorno del 26 ottobre 2019, deciso dall'autorete di Benedetti.

Il Pisa in questo campionato non ha ancora vinto all'Arena Garibaldi, dove ha raccolto un pareggio e due sconfitte con 3 soli gol all'attivo e 5 subiti. Il bilancio si aggrava ancor di più se si allarga lo sguardo anche alla scorsa stagione: dal 2-0 rifilato al Benevento a metà marzo, la striscia di digiuno dalla vittoria interna ha raggiunto i sette mesi.

I nerazzurri incrociano il Cittadella sul prato dell'Arena Garibaldi per la dodicesima volta: le vittorie sono soltanto 3, mentre le sconfitte ammontano addirittura a 6, con 3 pareggi a completare il quadro. Decisamente impari anche la differenza tra reti segnate e subite: i nerazzurri hanno siglato 11 gol e ne hanno incassati 20.

Le probabili formazioni

Pisa (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Leverbe; Esteves, Barberis, Veloso, Marin, Beruatto; Valoti, Torregrossa. All. Aquilani

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Maistrello, Pittarello. All. Gorini