Pisa-Como: le probabili formazioni | Aquilani: "Delusi e arrabbiati per i risultati. Serve una svolta"

Il quadro generale presenta tinte e ombre decisamente pesanti. Perché dopo undici turni la classifica piange, con soli 12 punti raccolti e un quindicesimo posto di molto al di sotto delle aspettative coltivate un po' da tutti in partenza. Anche i numeri mostrati dalle singole statistiche raccontano di una situazione parecchio complicata: appena 10 gol realizzati, 3 vittorie e 5 sconfitte. A rendere ancor di più opprimente la cappa che copre il cielo sopra il mondo nerazzurro c'è l'incognita legata all'Arena Garibaldi: l'agibilità della gradinata è ancora sotto la lente d'ingrandimento delle autorità e, a meno di 24 ore dalla partita casalinga con il Como, i tifosi nerazzurri non sanno se potranno sistemarsi in questo settore oppure no. Sabato 4 novembre alle 14 arriva il Como: nonostante tutte le difficoltà elencate, il Pisa deve tentare con tutte le sue forze di conquistare la vittoria.

Torregrossa out

'Ovviamente' non manca la consueta assenza che va a sommarsi ai lungodegenti che affollano l'infermeria: "Mancherà Ernesto Torregrossa - afferma Alberto Aquilani - ha avuto una ricaduta al polpaccio e domani non sarà a disposizione". Il tecnico nerazzurro però non si piange addosso e cerca di analizzare con lucidità la situazione della sua squadra: "C'è grande delusione e un pizzico di rabbia per i risultati che stiamo raccogliendo. Perché in molti casi abbiamo avuto meno rispetto a quanto avremmo meritato".

"Anche a Venezia - prosegue il tecnico - per una buona parte della partita abbiamo dimostrato di sapere e poter giocare alla pari con una delle realtà più forti e attrezzate della B. Poi però escono fuori i limiti che caratterizzano questa prima parte della stagione, come ad esempio la difficoltà di indirizzare nel verso giusto le azioni offensive: in area di rigore ci manca il guizzo vincente, non abbiamo la serenità per andare a concludere con cattiveria ed efficacia".

"Questo non significa che la squadra sia remissiva - aggiunge Aquilani - i miei ragazzi non sono rinunciatari, e neanche timorosi. Ribadisco che la squadra è focalizzata sul lavoro, sul sacrificio, sulla volontà di rimettere in sesto una situazione negativa. E' ovvio però che abbiamo bisogno di un episodio, di una scintilla, di una serie di eventi che ci portino a ottenere dei risultati pesanti in senso positivo".

L'arbitro e le curiosità della partita

La partita sarà diretta da Matteo Marcenaro, con il quale il Pisa ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'ultima volta che il fischietto genovese e i nerazzurri si sono incrociati era il 5 marzo del 2022, e la formazione guidata da Luca D'Angelo conquistò i tre punti in casa del Pordenone (gol partita di Ernesto Torregrossa).

Il Pisa arriva alla sfida di domani con due sconfitte consecutive sul groppone, rimediato nell'arco di quattro giorni: contro il Lecco lo scorso 24 ottobre e a Venezia domenica 29. Anche il rendimento casalingo è parecchio negativo: 1 solo successo, 1 pareggio e ben 3 sconfitte. Guardando invece al cammino complessivo, nelle ultime cinque giornate i nerazzurri hanno raccolto appena 4 punti, posizionandosi all'ultimo posto. Tre in più ne ha ottenuti il Como, reduce dalla vittoria casalinga contro il Catanzaro.

Le due formazioni si incrociano all'Arena Garibaldi per la quindicesima volta nella storia: il bilancio è di 5 vittorie nerazzurre, 2 sconfitte e 7 pareggi. Nella scorsa stagione il match terminò 2-2 con le reti del Pisa siglate da Morutan e Torregrossa.

Le probabili formazioni

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Beruatto; Esteves, Veloso, Marin, L. Tramoni; Valoti, Arena; Moreo. All. Aquilani

Como (3-4-1-2): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Cassandro, Bellemo, Kone, Ioannou; Verdi; Cutrone, Gabrielloni. All. Longo