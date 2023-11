Si ferma l'emorragia, ma il Pisa non riprende a correre. In una gara dai due volti gli uomini di Aquilani prima vanno in balia degli avversari, poi nella ripresa prendono in mano il match e pareggiano meritatamente. Ma poi non riescono a sfondare nonostante gli sforzi profusi: ancora una volta l'Arena Garibaldi non riserva soddisfazioni.

Il Pisa torna alla difesa a quattro per affrontare il Como e nei primi dieci minuti farebbe vedere anche una discreta attitudine. Ma come è sempre accaduto da inizio campionato a oggi, al primo affondo il Como passa. I lariani sfruttano un nuovo errore di lettura della retroguardia nerazzurra su un cross dal fondo che Verdi ricicla in un assist perfetto per Cutrone, che sul secondo palo infila Nicolas. Il Pisa ci mette tantissimo a ritornare con la testa nel match: soltanto nei pressi dell'intervallo arrivano due conclusioni verso la porta biancoblu. Nella prima occasione Marin ed Esteves smarcano Valoti a centro area, ma il numero 27 spara clamorosamente alto. Poi è Veloso che direttamente su punizione va poco lontano dal bersaglio grosso.

La squadra della ripresa è lontanissima parente di quella tremebonda della prima frazione. I nerazzurri si lanciano all'assalto e trovano immediatamente il pareggio con Valoti. Tramoni apre per Mlakar che è bravo a tenere in campo il pallone e servirlo poi al centrocampista, inseritosi dalle retrovie: piattone sinistro e palla all'angolo opposto. Ancora Valoti ci prova con lo stesso schema, stavolta con la palla che arriva da destra: palo sfiorato. Il montante e la traversa invece li centrano Cutrone e Chajia per il Como, prima del 'serrate finale' dei nerazzurri. Piccinini viene smarcato bene al termine di una buona combinazione, ma il suo rasoterra diagonale viene smorzato da Semper con un miracolo. E l'ultimo pallone lo blocca il portiere lariano: Vignato sfonda al limite dell'area, ma il suo destro potente viene smorzato dalla difesa ospite.

La partita

Un solo risultato: conquistare i tre punti. Perché la classifica e l'ambiente lo chiedono e non si può più rimandare il cambio di marcia. Aquilani ripropone con il 4-2-3-1 delle prime settimane, proponendo Valoti, Lisandru Tramoni e Mlakar alle spalle di Moreo. Sugli esterni Esteves e Beruatto, con Veloso e Marin a guidare la regia in mediana.

I nerazzurri provano a partire forte e nei primi dieci minuti del match giocano in pianta stabile nella metà campo offensiva. Mlakar è tra i più intraprendenti assieme a Valoti, e insieme costruiscono anche la prima azione del pomeriggio vanificata da una posizione di fuorigioco dello sloveno. Ma al primo affondo il Como passa con Cutrone. Al 12' la difesa nerazzurra non allontana bene un traversone e Verdi 'apparecchia' per il compagno, che sul secondo palo in acrobazia supera Nicolas.

I nerazzurri accusano il colpo e fanno una fatica tremenda ad alzare nuovamente il baricentro e costringere il Como sulla difensiva. I lariani propongono una manovra più qualitativa e precisa e legittimano il vantaggio fino al 40'. Poi si rivede il Pisa nell'area avversaria: bella la combinazione tra Marin ed Esteves, che serve Valoti libero di colpire all'altezza del dischetto del rigore. La sua conclusione però termina alta. Due minuti dopo ci prova Veloso direttamente da punizione, conquistata da Moreo, ma anche il suo mancino si perde oltre la traversa.

Rientrati in campo dopo l'intervallo si vede Barberis in mezzo al campo al posto di Veloso. E subito dopo l'Arena Garibaldi esplode per la rete del pareggio. Mlakar si impegna a tenere in campo una bella apertura di Tramoni e punta l'area di rigore. Lo sloveno aspetta l'inserimento di Valoti, che stavolta non sbaglia e col sinistro incrocia nell'angolo opposto.

Il Pisa ha un altro piglio e gioca con agonismo e intensità, obbligando finalmente il Como a rinculare per difendere. Al 54' ancora Mlakar da sinistra si accentra e serve Tramoni al limite dell'area: sinistro potente che dà soltanto l'illusione della rete. Dopo la sfuriata iniziale, nella parte centrale della ripresa la squadra di Aquilani rifiata qualche minuto ma al 70' va vicinissima al raddoppio. Piccinini e Tramoni lavorano un buon pallone sulla destra, Valoti si fa trovare pronto a centro area per la girata col destro che sfiora il palo. Il Como dal nulla risponde due minuti dopo con una magia di Cutrone, che addomestica la palla col tacco e supera Nicolas in pallonetto: traversa e pericolo scampato. Ancora Como al 74': Chajia dal limite dell'area calcia forte e centra il palo.

Il Pisa si rivede all'85' con una bella triangolazione che smarca Piccinini nel cuore dell'area: il centrocampista incrocia bene in diagonale, Semper sfodera il miracolo per salvare la porta. Poi ci prova Vignato al termine di un'azione di sfondamento al 93': il suo destro viene smorzato dalla difesa lariana e finisce tra le mani di Semper.

Il tabellino

Pisa-Como 1-1

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Esteves (77' Barbieri), Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Veloso (46' Barberis), Marin (63' Piccinini); L. Tramoni (77' Vignato), Valoti (91' Nagy), Mlakar; Moreo. All. Aquilani

Como (3-4-1-2): Semper; Curto, Barba, Odenthal; Cassandro (82' Iovine), Bellemo, Konè (62' Baselli), Ioannou (82' Sala); Verdi (62' Chajia); Cutrone, Gabrielloni (54' Da Cunha). All. Longo

Reti: 12' Cutrone (C), 46' Valoti (P)

Ammoniti: Veloso (P), L. Tramoni (P), Odenthal (C), Canestrelli (P), Barba (C), Bellemo (C)

Note: arbitro Matteo Marcenaro; angoli 4-6 (4-1); recupero 1' e 5'