Pisa-Cosenza: le probabili formazioni | D'Angelo: "Fuori Nicolas, in dubbio Gliozzi. Ma l'obiettivo non cambia: vincere"

Qualche intoppo di percorso, ma niente di così grave da pregiudicare la preparazione della sfida di domani. Sabato 5 novembre (alle 14) il Pisa affronta il Cosenza sul prato dell'Arena Garibaldi: un'altra sfida molto delicata, contro un avversario che naviga nelle acque agitate dei bassifondi e in piena difficoltà tecnica. I nerazzurri, animati dalla serie di sei risultati utili consecutivi, intendono allungare la striscia e piazzare il secondo successo in fila tra le mura amiche. Una vittoria darebbe una connotazione fortemente positiva al pareggio a reti bianche della scorsa settimana a Benevento e confermerebbe che il percorso di guarigione del gruppo è giunto al termine.

Gioca Livieri

Chi ha dovuto gestire i problemi fisici più pesanti è il portiere brasiliano Nicolas. "Sicuramente non giocherà domani" spiega Luca D'Angelo. "Con tutta probabilità non rientrerà neppure la prossima settimana a Cagliari. Verosimilmente tornerà a disposizione dopo la sosta": quindi in occasione della partita casalinga del 26 novembre. Oltre a lui, l'altro sicuro assente è capitan Antonio Caracciolo. "Il resto del gruppo è a disposizione. C'è qualche giocatore che ha dovuto superare qualche lieve acciacco, ma tutti possono giocare domani" assicura il tecnico.

Uno dei calciatori reduce da qualche fastidio è "Ettore Gliozzi. Non ha l'intera gara nelle gambe, ma non avrebbe problemi a partire dall'inizio - prosegue Luca D'Angelo - in difesa invece abbiamo moltissima abbondanza. E' il reparto che non ha avuto alcun intoppo durante la settimana e tutti gli elementi sono in lizza per una maglia da titolare". Anche se la sensazione è che al centro della linea a quattro le chance più alte siano per Rus e Barba, con Beruatto sicuro della maglia a sinistra e il ballottaggio serrato tra Calabresi ed Esteves a destra.

Di fronte ci sarà una formazione che ha appena cambiato l'allenatore, con il neoarrivato William Viali che ha potuto conoscere il gruppo tre giorni prima della sfida di domani. "Ma non dobbiamo farci ingannare dal loro momento - avverte Luca D'Angelo - hanno inanellato quattro sconfitte di fila, ma hanno comunque 11 punti in classifica, Gli stessi nostri. Perciò possiedono diversi valori e alcuni ottimi elementi per la categoria. Inoltre, sconfitta di Ferrara a parte, hanno dato battaglia a chiunque: il Genoa e il Frosinone hanno sudato molto per superarli".

Qualche mese fa la sfida dell'Arena Garibaldi terminò con un 1-1 che, di fatto, pose fine alle speranze di promozione diretta dei nerazzurri in Serie A. "E' acqua passata ormai, inutile pensarci. Adesso viviamo tutta un'altra realtà - sottolinea Luca D'Angelo - alleno una formazione sicuramente più forte sul piano delle individualità rispetto a quella del campionato passato. La qualità media della rosa è sicuramente cresciuta, così come il numero delle alternative per ciascun ruolo. Ciò che deve fare ancora questro gruppo è acquistare la granitica solidità della squadra di qualche mese fa. In quel caso siamo partiti avvantaggiati da diversi anni di conoscenza e un ritiro fatto benissimo: a luglio 2021 ho potuto lavorare, ad esempio, su tutto il reparto difensivo al completo".

Di fronte ai nerazzurri ci sarà, seppure in tribuna, un volto amico: Roberto Gemmi, direttore sportivo dello Sporting Club dal 2018 al 2021. "Devo a lui l'opportunità di Pisa - ammette D'Angelo - fin dal primo colloquio con il direttore e Giovanni Corrado capii che avremmo potuto realizzare qualcosa di importante. Costruimmo immediatamente le basi per un progetto vincente: il tempo ci ha dato ragione".

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Daniele Paterna: con il fischietto originario di Teramo i nerazzurri hanno ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'ultimo incrocio risale al gennaio del 2021: una zampata di Marconi consegnò al Pisa la vittoria casalinga contro la Reggiana.

Il Pisa ha una serie aperta di sei risultati utili consecutivi: quattro pareggi e due vittorie, che ha portato gli uomini di D'Angelo stabilmente fuori dalla zona playout. Il Cosenza invece non vince da quattro turni, nei quali ha ottenuto altrettante sconfitte. I precedenti complessivi tra le due formazioni all'Arena Garibaldi sono 10: 4 vittorie del Pisa, 2 sconfitte e 4 pareggi. Nell'ultimo incrocio, disputato lo scorso 30 aprile, al vantaggio nerazzurro propiziato da un'autorete rispose Liotti su rigore per gli ospiti.

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-2-1): Livieri; Calabresi, Rus, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Sibilli, Tramoni; Gliozzi. All. D'Angelo

Cosenza (4-3-2-1): Matosevic; Martino, Vaisanen, Rigione, Panico; Brescianini, Calò, Voca; D'Urso, Merola; Larrivey. All. Viali