Verso Pisa-Cosenza: Marin e Nicolas verso il recupero, in Calabria arriva mister Viali

Concentrazione e autostima alta. Sono le due costanti che stanno accompagnando il Pisa nella marcia di avvicinamento alla sfida di sabato 5 novembre, quando all'Arena Garibaldi (ore 14) arriverà il Cosenza, per un'altra sfida dall'altissimo peso specifico nella rincorsa alle zone tranquille della classifica. Il pareggio a reti bianche di Benevento ha allungato a sei la striscia di risultati utili consecutivi per i nerazzurri, che adesso puntano a centrare la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche.

Marin e Nicolas verso il recupero

Nella gara di Benevento di sabato scorso capitan Marius Marin ha dovuto alzare bandiera bianca in avvio di ripresa. Un fastidio muscolare alla coscia destra lo ha bloccato: fin da subito erano filtrate sensazioni positive in merito al suo recupero, e la cronaca di questi giorni di allenamento sui campi del Centro Coni di Tirrenia e nel centro sportivo di San Piero a Grado ne danno la conferma. Il mediano gradualmente ha alzato i giri del motore e, dopo aver trascorso i primi due giorni separato dal gruppo, tra oggi e domani punta a rientrare stabilmente tra i ranghi e ottenere così la convocazione in vista della partita di sabato.

Discorso simile per Nicolas, che al Vigorito ha osservato dalla panchina il pareggio dei compagni. Durante la rifinitura precedente alla partenza per la Campania, il portiere brasiliano aveva avvisato un dolorino che ha convinto D'Angelo e lo staff sanitario a non forzare: al suo posto Livieri si è disimpegnato ottimamente. Il numero uno negli allenamenti di questa settimana ha risposto molto bene alle sollecitazioni e, di conseguenza, si avvia a riprendere la maglia da titolare. Il resto del gruppo è in buona condizione, senza nessuna assenza alle viste né per infortunio, né per squalifica. L'unico fermo ai box è il lungo degente Caracciolo, per il quale il ritorno definitivo in gruppo è fissato a fine novembre.

Avversario in difficoltà

All'Arena Garibaldi arriverà un altro avversario in grave difficoltà. Il Cosenza, dopo una partenza decisamente positiva (11 punti nelle prime 7 giornate), si è letteralmente piantato: i rossoblu sono reduci da quattro sconfitte di fila, che hanno fatto piombare la formazione in piena bagarre per la salvezza. Ne ha fatto le spese il tecnico Dionigi, che a inizio settimana è stato sollevato dall'incarico. Dopo tre giorni di confronti e forti discussioni, al punto che è stato messo in dubbio anche il lavoro del diesse Roberto Gemmi (il grande ex della sfida, con i suoi tre anni al timone del progetto sportivo nerazzurro, dal 2018 al 2021), la società calabrese ha scelto il sostituto: è William Viali.

Sul taccuino del club silano c'erano molti nomi, ma tutti o quasi hanno declinato l'offerta: Gigi Di Biagio, Zdenek Zeman, Walter Zenga, Roberto Breda, Francesco Modesto. Alla fine la scelta è ricaduta sul tecnico 47enne reduce da due anni e mezzo alla guida del Cesena, in Serie C. Sulla panchina romagnola Viali ha centrato per due volte i playoff, chiudendo nel 2021 al settimo posto nella stagione regolare e nel 2022 al terzo posto. Dopo la sconfitta agli ottavi di finale, Viali ha rassegnato le dimissioni. Nel pomeriggio di oggi guiderà il primo allenamento con la sua nuova squadra e inizierà a programmare il piano tattico da opporre al Pisa.

Si profila una sfida meno spettacolare di quella vissuta con il Modena, arrivato all'ombra della Torre a mente sgombra e spinto dalla striscia positiva. Per il Pisa però non cambierà la sostanza: conterà conquistare la vittoria, per allungare la serie di imbattibilità e muovere altri passi decisi verso le acque tranquille della graduatoria. Servirà anche la spinta della tifoseria: la Curva Nord è esaurita da giorni, ma resta ancora un'ampia disponibilità di tagliandi in tutti gli altri settori. I biglietti sono in vendita online, sul sito di Ticketone, e nei consueti punti vendita sul territorio.