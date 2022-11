Pisa-Cosenza 3-1 | Show di Morutan: i nerazzurri vincono ancora in casa

I nerazzurri vanno, con i giri del motore alti e un'autostima finalmente a grandi livelli. Dopo il poker rifilato al Modena, gli uomini di D'Angelo rifilano tre reti al Cosenza centrando la seconda vittoria consecutiva all'Arena Garibaldi. E allungando a sette la striscia di risultati utili consecutivi: adesso il Pisa ha 14 punti in classifica e mettendo altra distanza tra sé e la zona caldissima della graduatoria.

Il Cosenza è una formazione impaurita dalle fragilità emerse nell'ultimo mese di campionato, il Pisa lo sa e parte forte per mettere pressione alla retroguardia avversaria. Esteves, gettato nella mischia dal 1', insieme a Beruatto va a tutta forza sulle corsie esterne. Ionita e Marin accompagnano la manovra e così dopo appena 12' il parziale si sblocca. Morutan lavora un ottimo pallone nel cerchio della metà campo e allarga a sinistra, dove Masucci è bravo a smarcarsi per il cross. Il traversone cade sul secondo palo, dove proprio Morutan lo addomestica e poi trova l'angolino basso con un rasoterra perfetto. Sembra il preludio a un pomeriggio vissuto sul velluto, invece il Cosenza con lo svantaggio abbandona tutte le prudenze e si porta avanti di una decina di metri sul terreno di gioco. I rossoblu non creano di fatto pericoli dalle parti di Livieri, ma con il loro gioco sulle fasce arrivano a conquistare numerosi corner, ben disinnescati dalla retroguardia guidata da Barba ed Hermannsson. E proprio un attimo prima dell'intervallo arriva il punto esclamativo siglato Masucci. Sugli sviluppi di una rimessa laterale il numero 26 cattura la sfera nel traffico dell'area di rigore, si gira in un attimo e batte a rete: è il 2 a 0.

Il Cosenza cerca di riaprire i giochi in avvio di ripresa più con l'orgoglio che con il gioco: al 50' Vaisanen sugli sviluppi di un corner inzucca bene, ma allarga troppo la mira. Buon per il Pisa, che subito dopo chiude definitivamente i discorsi. Morutan al 63' galoppa in solitaria verso l'area di rigore: dall'interno dei sedici metri lascia partire un esterno mancino dolcissimo che si infila nell'angolino basso più lontano, facendo esplodere l'Arena Garibaldi. Poi D'Angelo getta nella mischia Sibilli e Tramoni, e proprio loro due creano altri ottimi presupposti per segnare il poker: un po' per troppa fretta nella conclusione, un po' per la poca mira e i riflessi del portiere avversario, la quarta rete non arriva. E' il Cosenza invece che riesce a segnare il punto della bandiera con l'inzuccata di D'Urso.

La partita

Dopo aver rotto il tabù due settimane fa, i nerazzurri ci hanno preso gusto: vincere di fronte al pubblico dell'Arena Garibaldi è elettrizzante, è emozionante, e vogliono farlo ancora. Stavolta, al cospetto degli uomini di D'Angelo, non c'è una formazione con le ali ai piedi com'era la compagine emiliana. Oggi l'avversario di turno è il Cosenza, impelagato in una crisi tecnica e di risultati che ha imposto alla dirigenza rossoblu il cambio di allenatore. Ma lo Sporting Club non vuole fare sconti: i tre punti sono vitali per proseguire nel percorso di crescita avviato ormai da sei gare consecutive. D'Angelo lancia dal 1' Esteves sulla corsia destra, e toglie dal campo un Tourè non al meglio per inserire Ionita. Ma la sorpresa più grande è in attacco, dove i nerazzurri schierano due centravanti, Torregrossa e Masucci, supportati da Morutan.

I nerazzurri partono col piede schiacciato sull'acceleratore, provando a sfruttare le fragilità tattiche e psicologiche degli ospiti. Esteves e Beruatto sugli esterni spingono a tutta forza, accompagnati da Marin e Ionita. Il Cosenza praticamente non riesce a mettere il naso fuori dalla propria metà campo fino al 12', quando Morutan rompe l'equilibrio. E' lui che apre per Masucci, bravo a sgnaciarsi sulla sinistra per il cross. Il suo traversone profondo viene raccolto sul secondo palo proprio dal fantasista romeno, che si libera del marcatore e poi con un rasoterra chirurgico gonfia la rete: 1-0 al 12'.

Lo svantaggio sveglia gli ospiti, che alzano di qualche metro il loro baricentro sul terreno di gioco e costringono il Pisa ad arretrare per difendere la propria metà campo. I rossoblu sviluppano una manovra abbastanza scolastica, con la sfera che viaggia dalle vie centrali alle corsie laterali, da dove partono diversi cross verso il cuore dell'area pisana. Larrivey e Butic sono in agguato, ma Hermannsson e Barba fanno buona guardia. Ne risente però il ritmo del gioco del Pisa, che fatica a ripartire con veemenza. Nonostante le difficoltà i nerazzurri riescono a mettere il punto esclamativo un attimo prima dell'intervallo. Sugli sviluppi di una rimessa laterale Gaetano Masucci cattura la palla come un falco in mezzo all'area e in un attimo si gira verso la porta: 2-0.

Il primo vero brivido per l'Arena Garibaldi si materializza al 50', quando sugli sviluppi di un corner Vaisanen, appostato in buona posizione, di testa spedisce di poco a lato del montante sinistro della porta difesa da Livieri. All'ora di gioco ci sono i primi cambi per mister D'Angelo: lasciano il campo Masucci, dolorante alla coscia destra, e Ionita e al loro posto entrano Gliozzi e Mastinu. Le lancette fanno tre giri di orologio e Morutan cala l'ombrellino del long drink sulla gara. Morutan si distende in progressione sulla trequarti, fa due passi in area e poi alza la testa: esterno mancino clamoroso che si deposita nell'angolino lontano, 3-0.

La mezz'ora finale si trasforma così in una semplice accademia, con il Cosenza che con tanta tenacia cerca di segnare almeno il gol della bandiera e il Pisa che, ogni volta che apre un filo di gas, arriva a calciare verso la porta rossoblu. Tramoni in due occasioni mette Gliozzi in condizione di battere verso i pali, ma prima alza troppo la mira e poi conclude centralmente favorendo l'intervento del portiere avversario. All'83' uno dei nuovi entrati tra le file avversarie trova la via della porta: è D'Urso che di testa, in tuffo, segna. Un attimo dopo, di nuovo in campo aperto, Sibilli calcia a giro sul secondo palo: miracolo di Marson. Prima del 90' anche Livieri mette la sua firma sul risultato, sbarrando la strada alla girata di Zilli partita in una mischia al limite dell'area piccola.

Il tabellino

Pisa-Cosenza 3-1

Pisa (4-3-1-2): Livieri; Esteves, Hermannsson, Barba, Beruatto (83' De Vitis); Ionita (60' Mastinu), Nagy, Marin; Morutan (69' Sibilli); Masucci (60' Gliozzi), Torregrossa (69' Tramoni). All. D'Angelo

Cosenza (4-3-2-1): Marson; Rispoli, Vaisanen, Rigione, Martino; Voca (65' Calò), Vallocchia (56' Nasti), Brescianini; Butic (56' D'Urso), Merola (56' Brignola); Larrivey (83' Zilli). All. Viali

Reti: 12' Morutan (P), 50' p.t. Masucci (P), 63' Morutan (P), 83' D'Urso (C)

Ammoniti: Martino (C), Vaisanen (C), Beruatto (P)

Note: arbitro Daniele Paterna; angoli 5-10 (3-5); recupero 5' e 5'