Tutti all'Arena: in partenza la prevendita per Pisa-Cremonese

Pronti alla caccia al biglietto. La partita in programma è di quelle che fanno sognare, che aprono la mente verso immaginazioni esaltanti. I brividi, quelli caratteristici di quei match che mettono di fronte la prima e la seconda della classe, sono scontati. Ma siamo pronti a scommettere che tutti, ma proprio tutti, vorranno esserci. Compatibilmente con gli obblighi imposti dalla pandemia: super green pass e mascherina Ffp2 sul volto. Domenica 13 marzo all'Arena Garibaldi il Pisa sfiderà la Cremonese (alle 15.30): in palio c'è la vetta della Serie B.

La prevendita dei circa 7.500 posti a disposizione (compresi i 675 del settore ospiti) partirà alle ore 15 di martedì 8 marzo sia online che nei punti vendita ufficiali del circuito Ticketone:

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

Fino a mercoledì 9 marzo (compreso) potranno acquistare i biglietti in prelazione solo i titolari di abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card Pisa S.C. relativo alla stagione agonistica 2019-2020 oltre ai titolari di voucher rilasciato unitamente all’acquisto in promozione della maglia da gioco ufficiale stagione 2021-2022. L’acquisto in prelazione potrà essere effettuato sia on line sul circuito Ticketone, sia direttamente ai botteghini. I titolari di voucher biglietteria (esempio, rimborsi passate stagioni) potranno usufruirne solo ed esclusivamente recandosi fisicamente presso il Pisa Store di via Oberdan-Borgo Largo 22. Chi ha acquistato in promozione la maglia ufficiale per la stagione in corso, ottenendo così un Voucher di prelazione, avrà diritto ad usufruire dello stesso anche per l’acquisto dei biglietti in oggetto: ovviamente solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22). La vendita libera inizierà giovedì 10 marzo (ore 10) salvo esaurimento dei tagliandi disponibili.