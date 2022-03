Pisa-Cremonese: le probabili formazioni | D'Angelo: "Sfida importante ma non decisiva. Caracciolo recuperato"

Poche parole, sguardi che tradiscono un pizzico di ansia e tanta, tantissima attesa palpitante in città e dalle parti dell'Arena Garibaldi. Il big match tra Pisa e Cremonese è alle porte: domenica 13 marzo alle ore 15.30 gli uomini di mister D'Angelo scenderanno in campo con la possibilità di artigliare nuovamente la vetta della classifica. Migliore presentazione di questa, per la gara di domani, non c'è. La tifoseria l'ha capito e infatti ci sarà un colpo d'occhio eccezionale sugli spalti: oltre 7.200 biglietti staccati su un massimo di 7.400 (la capienza è ferma ancora al 75%), con circa 700 ospiti provenienti dalla Lombardia.

Attesa e determinazione

C'è tanta attesa anche nello spogliatoio nerazzurro. Ma non per la possibiltià di ritornare in testa, "perché mancano ancora parecchie partite. Dopo quella di domani, avremo ancora nove turni. Abbiamo visto che, nel tour de force di febbraio, nessuna rivale ha fatto il vuoto. E' possibile che questo equilibrio prosegua sino alle ultimissime giornate, quando davvero si decideranno i giochi" ammette Luca D'Angelo. L'attesa è "per vivere una sfida bella, emozionante, fra due formazioni che giocano molto bene e che amano attaccare. Avremo la fortuna di giocare di fronte al nostro pubblico - ammette il tecnico nerazzurro - l'Arena ci prenderà per mano e ci esalterà, come ha sempre fatto nelle partite importanti".

Secondo l'allenatore del Pisa il big match di domani metterà di fronte "una formazione, la nostra, che ama il fraseggio ed è predisposta a palleggiare con ritmo e intensità in ogni zona del campo. Gli avversari invece, pur essendo dotati come noi di molte individualità sopra la media, prediligono un calcio verticale. Raramente si vede la Cremonese fraseggiare nella propria metà campo: aggrediscono invece molto bene oltre la linea mediana e spesso cercano la profondità per gli inserimenti di attaccanti ed esterni".

Antonio Caracciolo, uscito malconcio dalla vittoriosa trasferta di Pordenone, sarà della gara. Il centrale ha recuperato pienamente dal problema all'adduttore e sarà al suo posto accanto a Leverbe, con Birindelli e Beruatto sulle corsie laterali. In mezzo al campo c' sarà da rimpiazzare Mastinu, squalificato. "Stava facendo molto bene - spiega D'Angelo - ha caratteristiche uniche nella nostra mediana. Ma i suoi compagni di reparto stanno tutti benissimo e sarà sostituito adeguatamente". In pole position per una maglia da titolare c'è Siega, con Gucher più defilato. In dubbio Tourè alle prese con un attacco febbrile che lo terrà in dubbio fino a domani. In attacco infine spazio al tandem composto da Puscas e Torregrossa, che anche a Pordenone ha mostrato passi in avanti convincenti nell'intesa. Alle loro spalle ci sarà Benali, con Sibilli pronto a sparigliare le carte a gara in corso.

L'arbitro e le curiosità del match

La sfida sarà diretta da Alessandro Prontera di Bologna: con lui in campo il Pisa non ha mai vinto. Nei sei precedenti i nerazzurri hanno raccolto due pareggi e quattro sconfitte. In questa stagione Prontera ha arbitrato l'1-1 del Tardini.

Il Pisa nelle ultime cinque partite è la migliore formazione della B grazie ai 10 punti raccolti. Un gradino più indietro c'è la Cremonese, che non perde in trasferta da quattro turni (2 vittorie e 2 pareggi): l'ultimo scivolone esterno dei grigiorossi risale al 23 gennaio (2-1 a Lecce). Le due formazioni si sfidano all'Arena Garibaldi per la ventunesima volta nella storia: il bilancio complessivo evidenzia 12 vittorie del Pisa, 4 della Cremonese e 4 pareggi.

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Siega, Nagy, Marin; Benali; Torregrossa, Puscas. All. D'Angelo

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Meroni, Okoli, Valeri; Valzania, Fagioli; Zanimacchia, Gaetano, Baez; Ciofani. All. Pecchia