Verso Pisa-Frosinone: via alla prevendita dei biglietti

E' appena partita la prevendita dei tagliandi per la gara di domenica 26 dicembre, quando alle 20.30 sul prato dell'Arena Garibaldi si affronteranno il Pisa e il Frosinone. Sulla regolare disputa del match e del finale di 2021, in cui i nerazzurri sono attesi anche dalla trasferta in casa della Spal mercoledì 29 dicembre, grava l'incertezza determinata dall'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. L'epidemia di Coronavirus ha rialzato la testa, anche negli spogliatoi delle formazioni cadette, e il Pisa non è da solo a combattere contro la diffusione dei contagi: anche Brescia, Monza, Lecce, Spal, Ascoli e Pordenone hanno segnalato diverse positività negli ultimi giorni.

La Lega B ha indetto una riunione per mercoledì 22 dicembre in prima convocazione, da ripetere giovedì 23 nel caso in cui ci fossero delle assenze: sul tavolo c'è la questione della possibile sospensione anticipata del torneo, con le gare in programma il 26 e 29 dicembre da spostare a metà gennaio, dopo la sosta invernale. In parallelo alla riunione della Lega c'è anche attesa per le decisioni del governo, che sta ragionando su una stretta da applicare anche in relazione all'accesso agli stadi. Si ventila l'obbligatorietà del tampone negativo anche per i soggetti in possesso del Super green pass. Anche in questo caso si saprà qualcosa in più giovedì 23 dicembre, quando il premier Draghi incontrerà la squadra di governo, Cts e Iss.

La prevendita dei biglietti

Nonostante queste incognite, è partita la prevendita dei tagliandi per la partita di domenica 26 dicembre. Da oggi e fino alla giornata di mercoledì 22 dicembre (compresa) potranno acquistare i biglietti in prelazione solo i titolari di abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card Pisa S.C. relativo alla stagione agonistica 2019-2020 oltre ai titolari di Voucher rilasciato unitamente all’acquisto in promozione della maglia da gioco ufficiale stagione 2021-2022. L’acquisto in prelazione potrà essere effettuato sia on line sul circuito Ticketone (non è possibile acquistare biglietti ridotti in questa modalità), sia direttamente ai botteghini inserendo i dati richiesti dal sistema (ad esempio, sigillo fiscale o numero tessera tifoso). Qualora il soggetto avente diritto alla prelazione fosse sprovvisto di tali dati o non fosse in grado comunque di completare la procedura di acquisto del biglietto sul sistema on line, potrà recarsi fisicamente in uno qualsiasi dei punti vendita sopra elencati per richiedere il necessario supporto.

I titolari di voucher biglietteria (ad esempio i rimborsi passate stagioni) potranno usufruirne solo ed esclusivamente recandosi fisicamente presso il Pisa Store di via Oberdan - Borgo Largo 22. Chi ha acquistato in promozione la maglia ufficiale per la stagione in corso, ottenendo così un Voucher di prelazione, avrà diritto ad usufruire dello stesso anche per l’acquisto dei biglietti in oggetto: ovviamente solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store (via Oberdan - Borgo Largo 22). La vendita libera inizierà giovedì 23 dicembre (ore 10) salvo esaurimento dei tagliandi disponibili.

I punti vendita sono i consueti:

- Pisa Store (via Oberdan - Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)