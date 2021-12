Verso Pisa-Lecce, altra giravolta sui biglietti: vendita libera anche online

Cambia ancora la modalità di acquisto dei biglietti per la partita di sabato 9 dicembre all'Arena Garibaldi tra Pisa e Lecce. Da pochi minuti è terminata la fase di prelazione dedicata ai vecchi abbonati e a tutti i possessori di un voucher biglietteria o maglia. Alle ore 15 scatterà la vendita libera: tutti i posti non riscattati potranno essere acquistati. Su indicazione del Gos, che coordina la gestione dell'ordine pubblico dell'evento, i tagliandi potranno essere acquistati sia nei punti vendita del circuito Ticketone sia online, collegandosi alla piattaforma del rivenditore.

Ci sono però delle limitazioni per i diversi settori dell'Arena Garibaldi.

SETTORI ORDINARI LOCALI (Curva Nord, Gradinata, Tribuna Superiore, Tribuna Inferiore): acquisto riservato ai soli residenti nella Regione Toscana che potranno acquistare il proprio biglietto in modalità on-line, oppure presso i punti vendita diretti del circuito Ticketone presenti sul territorio toscano.

SETTORE OSPITI (Curva Sud): acquisto riservato ai soli residenti nella Regione Puglia che potranno acquistare il proprio biglietto in modalità on-line, oppure presso i punti vendita diretti del circuito Ticketone presenti sul territorio pugliese.