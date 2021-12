Verso Pisa-Lecce: anticipata a giovedì 9 dicembre la vendita libera dei biglietti

La società Pisa Sporting Club comunica che in relazione alla gara Pisa-Lecce, in programma sabato 11 dicembre all’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani (ore 16.15) e valida per la 17° giornata del Campionato Serie B, in virtù delle decisioni delle Autorità competenti e dunque per permettere a tutti i sostenitori nerazzurri di avere una congrua tempistica nell’acquisto dei biglietti è stato deciso di anticipare il termine della prelazione alle ore 13 di giovedì 9 dicembre. La vendita libera, dunque, inizierà a partire dalle ore 15 di giovedì 9 dicembre secondo quanto disposto dal Ministero dell’Interno e dalle Autorità competenti:

SETTORI ORDINARI LOCALI. (Curva Nord, Gradinata, Tribuna Superiore, Tribuna Inferiore): no vendita on-line. Acquisto riservato ai soli residenti nella Regione Toscana presso i punti vendita diretti del circuito Ticketone presenti sul territorio toscano.

SETTORE OSPITI (Curva Sud): no vendita on-line. Acquisto riservato ai soli residenti nella Regione Puglia presso tutti i punti vendita diretti del circuito Ticketone presenti sul territorio pugliese.